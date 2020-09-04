İspanya Vizesi Nasıl Alınır? İspanya Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Bordo (Umuma Mahsus) pasaportu bulunan vatandaşlar, İspanya'ya gitmek için vize almalıdırlar. İspanya, Gri, Yeşil ve Siyah pasaportu bulunan vatandaşlardan, 180 günün içerisinde 90 günlük vize muafiyeti hakkı tanır. Yani bu pasaportu bulunan vatandaşlar, İspanya seyahatlerinde vize almak zorunda değiller.

İspanya Vizesi Nasıl Alınır?

İspanya vizesi alımı için gidiş nedeni belirlendikten sonra, randevu alınmalıdır. Randevu alımından sonra, İspanya vize başvuru formu alınarak doldurulur. Kısa süreli İspanya vizesi başvuruları, doğrudan konsolosluğa yapılmaz.

Bunun yerine vize acenteleriyle iletişim kurulmalıdır. Vize başvurusu uzun süreliyse, konsoloslukla iletişime geçilebilir. Başvuru için istenen her evrak eksik olmadan tamamlanmalıdır. Vize evrakları ve başvuru formu hazırlandıktan sonra, dosyaya eklenmelidir.

Randevu zamanında yerinde bulunulup, ücretle birlikte yetkili kişilere teslim edilmelidir. Vize acenteleri, randevuda bulunma haricinde, tüm işlemleri sizin yerinize yapabiliyor.

İspanya Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

İspanya vizesi başvurusunun ücretleri, zamansal olarak değişim gösterir. Sabit ücret söz konusu olmadığı için ücretler, başvuru öncesinde konsolosluğa sorulmalıdır. Ücretler ortalama 71 dolardan başlar.

Vizenin amacı, İspanya'da ne kadar kalınacağına bağlı, ücretler artabilir. İspanya vizesi harç bedelinin yanında, vize şirketlerine ek hizmet ücreti ödenmelidir. Ortalama ödenecek vize ücreti 120 dolar denilebilir. Ama farklılıkla görüldüğünden, belirtilen kuruma ücretin ne kadar olduğu sorulabilir.

İspanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

İspanya'ya seyahat etmeyi planlıyorsanız, vize evraklarının tüm detaylarıyla tamamlamalısınız. Vize için istenen belgelerde eksiklikler, genel olarak olumsuz sonuçlanan başvuruların nedenidir. Dikkat ederek evraklarınızı hazırlayabilirsiniz.

İspanya vizesini almak için talep dilekçesi gereklidir. Dilekçede, İspanya'ya neden gidilmek istendiği gibi detaylara İngilizce ya da İspanyolca yer verilmelidir.

İspanya vizesi için başvuru formu. Başvuru formunun hiç eksik olmadan doldurulması önemlidir. Sonrasında hazırlanacak belgeler, formda yer verilen bilgilerle örtüşmelidir.

Pasaport. İspanya vizesinde en önemli evraklardan birisi pasaporttur. Pasaportun 3 ay seyahat sonrası geçerliliği olmalıdır. 2 boş sayfası vize yapıştırma için kullanılacağından gereklidir. Boş sayfalar olmadığı durumlarda, pasaport yenilenmesi istenebilir.

Fotoğraf ve kimlik belgesi fotokopisi. Seyahat için 2 biyometrik fotoğraf ve kimlik fotokopileri dosyada bulunmalı.

Uçak ve otel bilgileri. İspanya'ya gideceğiniz uçağa ait bilgiler ile İspanya'da konaklama belgeleri, dosyaya koyulmalı.

Vukuatlı nüfus kayıt örneğini almalısınız.

Muhtarlıktan alınması gereken ikametgah belgesi.

Diğer belgeler. Belgelerin içerisinde seyahatin amacı ve kişinin statüsünü belirten evraklar yer alır.

İspanya Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

İspanya vizesine sorunsuz şekilde başvurmak istiyorsanız, dosyanızı özenle hazırlamalısınız. Vize isteyen ülkeler, dosyalarda uygunluk ve doğruluk ararlar. İşte bu yüzden, evrakları hazırlarken mutlaka dikkatli olmalısınız. Başvuru formunda doğru bilgilere yer vermeli, randevu saatinde yerinde olmalısınız. Ücret ödemediğiniz sürece, başvurunuz dikkate alınmayacağından, dikkatli olmalısınız.

İspanya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İspanya vizesinin çıkma süresi, tamamen o anki durumla alakalıdır. Ortalama çıkış 7-10 arasıdır. Bu süre kesin olmadığı gibi yoğunluk döneminde beklenmedik şekilde uzayabilir. İspanya'nın ve

Türkiye'nin resmi tatilleri olduğunda, iş günü sayılmadığından, vize değerlendirmesi yapılmaz. Başvuru, resmi tatiller dolayısıyla ertelenebilir, uzayabilir, hatta seyahat dönemine yetişmeyebilir. Sorun yaşamamak için seyahat tarihinizi en iyi şekilde belirleyip, vize başvurunuzu 30 gün önce gerçekleştirebilirsiniz.