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İspanya plajlarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 29.05.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

İspanya plajlarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını önlemlerinde ikinci aşamaya geçen ülkelerden İspanya'da normal yaşama geçiş aşamalı olarak uygulanıyor. Ülkenin en büyük kentlerinden Barcelona'da da yasaklarının kalkmasının ardından plajları doldurmaya başlayan halk, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda polisler tarafından sıklıkla uyarılıyor.

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Barselona Belediyesi, ülkede olağanüstü halin (OHAL) uygulamaya girdiği 14 Mart'tan bu yana kapalı olan kentteki plajları açtı. Sabah saatlerinden itibaren plajlara akın eden halk, sosyal mesafe kurallarına uymadan denize girdi.

İspanya plajlarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İspanya plajlarında sosyal mesafeyi hiçe saydılar


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