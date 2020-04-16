İspanya Konsolosluğu Nerededir? İspanyol Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Konsolosluklar ülkelerin temsilcilikleri olarak ülkelerde yer alırlar. Ülkemizde ki konsolosluklara bakacak olursak pek çok ülke ile anlaşmalı konsolosluklar olduğunu görebiliyoruz. Ülkemizde yer alan ve uzun yıllardan beridir hizmet veren konsolosluklardan biri de İspanya konsolosluğudur. İspanya konsolosluğu Türkiye ile anlaşması neticesinde kurulmuş ve Büyükelçisi İspanya Cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır. Pek çok kişi İspanya vizesi için bu konsolosluğu ziyaret etmektedirler. Peki, vize ve diğer pek çok işlemin yapıldığı İspanya konsolosluğu nerededir? İspanyol konsolosluğu adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nedir? İşte, detaylar.
İspanya konsolosluğu vize işlemleri için oldukça fazla tercih edilmektedir. Konsolosluk hem İspanyol hem de Türk vatandaşlarına çalışma saatleri içerisinde hizmet vermektedir. İspanya konsolosluğuna ulaşmak için mesai saatleri içerisinde adrese gitmek gerekiyor. Mesai saatleri dışında konsolosluğa ulaşabilmek için ise e-mail adresini kullanabilirsiniz.
İspanya Konsolosluğu Nerededir?
İspanya konsolosluğu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Levent mahallesinde yer almaktadır.
İspanya Konsolosluğu Adresi
Adres: Levent Mahallesi, Karanfil Aralığı Sok No:16, 34330 Beşiktaş / İstanbul
İspanya Konsolosluğu Telefon Numarası
Telefon Numarası: +90 (212) 270 74 10
İspanya Konsolosluğu İletişim Bilgileri
İspanya konsolosluğuna ulaşabileceğiniz bir adet faks numarası ve bir adet mail adresi bulunmaktadır. E-mail adresi ile yedi yirmi dört konsolosluğa ulaşmak mümkün.
Faks Numarası: +90 212 270 74 84
E-Mail: cog.estambul@maec.es
İspanya Konsolosluğu Çalışma Saatleri
İspanya konsolosluğu Hafta içi her gün hizmet vermektedir. Yalnızca hafta sonu kapalıdır. İşte İspanya konsolosluğu çalışma saatleri;
Pazartesi: 09:00 - 13:00
Salı: 09:00 - 13:00
Çarşamba: 09:00 - 13:00
Perşembe: 09:00 - 13:00
Cuma: 09:00 - 13:00
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı
İspanya konsolosluğu resmi tatil günleri kapalıdır. Konsolosluğa bu saatlerde ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca vize işlemleri için gidecek olan ziyaretçilerin mutlaka randevu alması öneriliyor.
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