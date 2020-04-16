İspanya Konsolosluğu Nerededir? İspanyol Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

İspanya konsolosluğu vize işlemleri için oldukça fazla tercih edilmektedir. Konsolosluk hem İspanyol hem de Türk vatandaşlarına çalışma saatleri içerisinde hizmet vermektedir. İspanya konsolosluğuna ulaşmak için mesai saatleri içerisinde adrese gitmek gerekiyor. Mesai saatleri dışında konsolosluğa ulaşabilmek için ise e-mail adresini kullanabilirsiniz.

İspanya Konsolosluğu Nerededir?

İspanya konsolosluğu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Levent mahallesinde yer almaktadır.

İspanya Konsolosluğu Adresi

Adres: Levent Mahallesi, Karanfil Aralığı Sok No:16, 34330 Beşiktaş / İstanbul

İspanya Konsolosluğu Telefon Numarası

Telefon Numarası: +90 (212) 270 74 10

İspanya Konsolosluğu İletişim Bilgileri

İspanya konsolosluğuna ulaşabileceğiniz bir adet faks numarası ve bir adet mail adresi bulunmaktadır. E-mail adresi ile yedi yirmi dört konsolosluğa ulaşmak mümkün.

Faks Numarası: +90 212 270 74 84

E-Mail: cog.estambul@maec.es

İspanya Konsolosluğu Çalışma Saatleri

İspanya konsolosluğu Hafta içi her gün hizmet vermektedir. Yalnızca hafta sonu kapalıdır. İşte İspanya konsolosluğu çalışma saatleri;

Pazartesi: 09:00 - 13:00

Salı: 09:00 - 13:00

Çarşamba: 09:00 - 13:00

Perşembe: 09:00 - 13:00

Cuma: 09:00 - 13:00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

İspanya konsolosluğu resmi tatil günleri kapalıdır. Konsolosluğa bu saatlerde ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca vize işlemleri için gidecek olan ziyaretçilerin mutlaka randevu alması öneriliyor.