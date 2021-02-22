Islah Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Islah Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bir gençlik gerilim filmi olarak çekilen “Islah Adası” 2016’da vizyona girmiştir. Film, bir grup zengin problemli gencin ıslah edilmeleri için ıssız bir adaya gönderilmesini konu edinmektedir. Türkçeye de bu nedenle “Islah Adası” olarak çevrildiği anlaşılmaktadır. Filmin çekimleri 2 Haziran 2014'te Galler'deki Anglesey adasındaki South Stack Deniz Feneri'nde ve Man adasında başlamıştır.

Islah Adası Filminin Çekildiği Adaların Tarihi

Anglesey adının bir Viking yer adından geldiği düşünülmektedir. Eski Nors dilinde -ey sonu, belirli bir kişinin adını taşıyan bir adayı göstermektedir. Anglesey, muhtemelen Ongl'un adası olan "Ongl's ey" den türetilmiştir. Ongl'un kim olduğu hakkında ise hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Adanın bugün birkaç gelişmiş kasabası bulunmaktadır. Bunlardan biri tarihi Beaumaris kasabasıdır. Bu kasabada Galli prenslerini yenilgiye uğratmasının ardından I. Edward tarafından inşa edilen bir kale bulunmaktadır. Ayrıca şimdi bir otel olarak işletilen tarihi köşk Henllys Hall bu kasabada bulunmaktadır. Adaya neredeyse bitişik Holy adında küçük bir ada bulunmaktadır. Bu küçük adadaki Holyhead kasabası, bir feribot limanına sahiptir. İrlanda Denizi üzerinden Dublin'e ve adanın merkezindeki Llangefni'ye seyahat için bu feribot limanı kullanılmaktadır.

Anglesey, “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch” şekilde İngiltere'deki en uzun yer adı olan bir köye sahiptir. Adı, İngilizce'ye çevrildiğinde, "Hızlı bir girdabın yanında ve kırmızı mağaranın yanındaki Aziz Tysilio kilisesinin yakınında, beyaz bir ela çukurundaki Aziz Mary Kilisesi" anlamına gelmektedir. İsimin aslında on dokuzuncu yüzyılda adaya turist çekmek için icat edildiği söylenmektedir. Yerliler tarafından Llanfairpwll veya Llanfair P.G. şeklinde kısaltılarak kullanılmaktadır.

Filmin çekildiği diğer ada olan Man Adası buzul çağının sona ermesinin ardından ortaya çıkmıştır. Ada buzul çağın bitimiyle deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle M.Ö. 8000 civarında çevredeki adalardan koparak oluşmuştur. Ada MÖ 6500'den bir süre önce deniz yoluyla ulaşılarak kolonileşmiştir. Adada İlk yaşayanlar avcı-toplayıcılar ve balıkçılardı. Bu yerlilerin kullandığı aletlerin örnekleri Manx Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Islah Adası Filminin Çekildiği Adalar Nerededir

Anglesey Adası, güzel Snowdonia sıradağlarının yakınında, Galler'in kuzeybatı kıyılarında yer almaktadır. Anakaradan, Menai Köprüsü ve Britannia Köprüsü ile çevrili Menai Boğazı ile ayrılmaktadır.

Man Adası ise kuzey İrlanda Denizi'nin ortasında bulunmaktadır. Doğusunda İngiltere, batısında Kuzey İrlanda ve kuzeyinde İskoçya vardır. En yakın İskoçya olmakla beraber hepsine neredeyse eşit uzaklıkta olduğu söylenebilir. Yaklaşık 572 kilometrekarelik bir alana sahiptir.

Islah Adası Filminin Çekildiği Adalara Nasıl Gidilir

Gerek Kuzey Galler’den gerekse İngiltere’den Anglesey Adasına ulaşmak mümkündür. Haya ve deniz yolu ile ulaşabileceğiniz adaya tren bağlantılı da gitmek mümkündür. Diğer yandan Man Adasına da feribotlarla gitmek olanağı bulunmaktadır.

Islah Adası Filminin Çekildiği Adalarda Gezilecek Yerler

Anglesey Adasının tüm kıyı şeridi, Olağanüstü Doğal Güzellik Alanı olarak belirlenmiştir. Özellikle Beaumaris'ten Amlwch'e kadar doğu kıyısında ve Ynys Llanddwyn'den Rhosneigr'e kadar batı sahili boyunca muhteşem kumsallar bulunmaktadır. Kuzey kıyı şeridi ise çarpıcı uçurumlar ve tenha koylarıyla ilginç bir yapıya sahiptir. Anglesey Sahil Yolu, neredeyse tüm sahil şeridi boyunca uzanmakta ve 124 millik inanılmaz manzarayı kapsamaktadır.

Man Adasında ise öncelikle Manx Müzesi'ni ziyaret edilmesi önemle tavsiye edilmektedir. Nedeni Man Adası ve tarihi hakkında biraz daha fazla şey bilmek için harika bir yer olmasıdır. İçeride gerçekten şaşırtıcı derecede büyük ve çok sayıda farklı sergi bulunmaktadır. Man Adası yıldızların en güzel şekilde izlenebileceği bir ortama sahiptir. Adada atlı tramvaya binmek ilginç atraksiyonlardan biri olmaktadır.

Islah Adası Filminin Çekildiği Adalarda Konaklama Şartları

Her iki ada da konaklama açısında geniş olanaklara sahip bulunmaktadır. Tatil için uygun olan pek çok konaklama yeri mevcuttur.

Islah Adası Filminin Çekildiği Adaların Özellikleri

Anglesey, Galler'in kuzeybatı kıyısındaki bir adadır. 673 km2 ile Anglesey adası, Galler'in açık ara en büyük adasıdır. Britanya Adaları içinda yedinci, İrlanda Denizi'nin en büyüğü ve Man Adası'ndan sonra en kalabalık ikinci adadır.

Man Adası bağımsız bir ada ülkesidir. Britanya Adaları'nın ortasında, İskoçya, İngiltere, İrlanda ve Galler arasında İrlanda Denizi'nde yer almaktadır. 221 mil karelik bir yüzölçümüne sahiptir. 33 mil uzunluğunda ve 13 mil genişliğindedir. Yaklaşık 80.000 nüfusu bulunmaktadır.