Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor

Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. 21 metre genişliğinde 48 metre yükseklik ile dünyanın da en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Şelalenin akarken gökkuşağı oluşturması ise ziyaretçilerden her zaman yoğun ilgi görüyor. Tortum Şelalesi'ne Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatı ile yürüyüş yolları yapıldı, peyzaj çalışmaları kapsamında modern merdiven sistemi kuruldu, ferforjelerle güvenlik sağlandı, gece gelecek olan ziyaretçiler için de ışıklandırma sistemleri yapıldı. Özel işletme tarafından günü birlik ziyaretçilere hizmet verecek modern bir tesis kuruldu.









'TURİSTLERİ EL FENERLERİ İLE GEZDİRİRDİK'



Tortum Şelalesi'nde hizmet veren Ata Kardeşler Turizm İşletme Müdürü Şaban Ata, 30 yıldır el sürülmeyen ve yok olmaya yüz tutan şelalenin Vali Okay Memiş sayesinde yeniden hayat bulduğunu söyledi. Yıllarca akşam şelaleye gelen turistleri el fenerleri ile gezdirdiklerini ifade eden Ata şunları söyledi:



"Dünya harikalarından biri olan Tortum Şelalesi kaderine terk edilmişti. Burada hizmet veren bir işletmeci olarak tabiat dokusunu yıkmadan kendi imkanlarımızla hizmet vermemize de karşı çıktılar. Çünkü akşam gelen yerli ve yabancı turistleri buraları yıllarca el feneri ile gezdirdik. Ama Erzurum'a atanan Vali Okay Memiş, ilçeleri gezerken şelaleye hayran kaldı. Ama harabe halde olmasına çok üzüldü. Vali Bey elini taşın altına koyarak burayı kısa sürede muhteşem bir hale getirdi. Biz de yıllardır yenilemeye izin verilmeyen tesisimi yıkıp yerine modern bir tesis yaptık. 24 saat hizmet veren şelalede yok yok. Vali Bey, karanlıkta kalan bu dünya harikasını gün ışığına çıkardı. Dünyanın dört bir tarafından buraya gelen herkes hayran kalıyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün katlanıyor. Yakında Türkiye'de en çok ziyaret edilecek yer haline geleceğine inanıyorum."







Tortum Şelalesi'ni görmek için yakınları ile birlikte Şanlıurfa'dan Erzurum'a gelen 14 çocuk babası Süleyman Turay (87), "Burası yalancı bir cennet gibi. İyi ki gelip, görmüşüz. Bu muhteşem şelaleyi cep telefonu ile canlı yayın yaparak tanıdıklarıma da gösterdim" dedi.