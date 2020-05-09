İshak Paşa Sarayı Nerede? İshak Paşa Sarayı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İshak Paşa Sarayı oldukça ihtişamlı tarihe sahip bir Osmanlı mimari eseridir. Günümüzde ise pek çok turist İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmektedir.

İshak Paşa Sarayı Nerede?

İshak Paşa Sarayı Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan bir tarihi saraydır. Doğubeyazıt ilçesinin Yukarıtavla mahallesinde bulunur. Ağrı Dağı'nın yakının da bulunmaktadır. Doğubeyazıt ilçesinin 5 kilometre doğusunda bulunur. Doğubeyazıt ilçesine geldikten sonra özel araç ile birlikte İshak Paşa Sarayı'na ulaşmak yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir.

İshak Paşa Sarayı Tarihi

İshak Paşa Sarayı yapımına 1685 yılında başlanmış ve 1784 yılında tamamlanmış bir tarihi yapıdır. Yapımı yaklaşık olarak 99 yıl sürmüştür. Doğubeyazıt ilçesinin en önemli mimari yapılarından biridir. Saray türünde inşa edilen İshak Paşa Sarayı mimar Mehmet Paşa tarafından tasarlanmış bir yapıdır. Ünlü Kürt yazar Ahmed-i Hani İshak Paşa Sarayı'nda katiplik yapmıştır. İshak Paşa Sarayı oldukça büyük bir alana inşa ettirilmiştir. Günümüzde ise müze olarak İshak Paşa Sarayı'na ziyaret etmek mümkündür.

İshak Paşa Sarayı Özellikleri

- İshak Paşa Sarayı 116 odası bulunan bir saraydır.

- İshak Paşa Sarayı'nın içinde türbe, sur, cami ve iç dış surlar bulunmaktadır. Ayrıca divan ve harem salonları koğuşlar bulunmaktadır.

- Sarayın içinde pek çok motifler süslemeler bolca bulunur.

- İshak Paşa Sarayı Selçuklu Devleti'nin sanatını yansıtır.

- Tek kubbeli bir cami bulunur.

- Caminin içerisinde ki motifler bitkisel zengin motifler ile süslenmiştir.

- İshak Paşa Sarayı'nda klasik Osmanlı mimarisi eserler de bulunur.

- Saray'da aynı zamanda Avrupa Barok sanatının da izlerine rastlanır.

- İshak Paşa Sarayı'nda Türk kültürünün izlerine de rastlanmaktadır.

İshak Paşa Sarayı Hakkında Bilgi

İshak Paşa Sarayı Ağrı'da yapılmış en önemli eserlerden biridir. Ayrıca Ağrı'da yapılmış en büyük tarihi yapıdır. İshak Paşa Sarayı çevre ülkelere Osmanlı Devleti'nin gücünü ve ihtişamını göstermek amacı ile yapılmış bir tarihi yapıdır. Tam anlamıyla bir Türk saray geleneği izlerine İshak Paşa Sarayı'nda rastlanır. Osmanlı Devleti Lale devrinde iken yapmış olduğu son en büyük yapı olarak İshak Paşa Sarayı'nı inşa ettirmiştir.