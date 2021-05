İşaretleri takip ederek tatile uygun adım...

DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

Likya Yolu



540 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin işaretlenmiş ilk uzun mesafe yürüyüş rotası Likya Yolu, bahar aylarının en popüler yürüyüş güzergâhı. İngiliz asıllı amatör tarihçi Kate Clow‘un katkılarıyla 1999’da ortaya çıkarılıp işaretlenen yol, aynı zamanda dünyanın en iyi 10 yürüyüş parkuru arasında gösteriliyor. Fethiye Ovacık’tan başlayıp Antalya’ya 20 kilometre mesafedeki Geyikbayırı’nda son bulan yürüyüş yolunu tamamlamak yaklaşık 29 gün sürüyor. Bu uzun yolculuk boyunca konaklama için pansiyon ya da küçük otelleri de tercih edebilirsiniz, çadır da kurabilirsiniz. Patara Plajı, Letoon Antik Kenti, Kelebekler Vadisi, Simena, Gelidonya Burnu, Demre, Çıralı, Adrasan yürüyüşünüzü süsleyecek harika noktalardan bazıları...



DENİZ SEVİYESİNDEN 2 BİN METRE YUKARIDA

Aziz Paul Yolu



Aziz Paul’ün Perge’den Pisidia Antiocheia’ya giderken kullandığı yol olması nedeniyle kutsal sayılan rota, 500 kilometre uzunluğunda.

Ormanın içindeki patika yollardan ilerleyerek, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe ulaşan bir tırmanışın dahil olduğu rotada konaklamak için tek seçenek kamp kurmak. Bu nedenle bahar ayları, bu rotayı yürümek isteyenler için en iyi zaman. Bir bölümü Yazılı Kanyon’dan da geçen Aziz Paul Yolu, Antalya Perge’den başlıyor ve Isparta Yalvaç’ta son buluyor. Yolun Köprülü Kanyon Ulusal Parkı’nın girişindeki Beşkonak’tan başlayan ikinci koluysa Adada Antik Kenti’nde ilkiyle birleşiyor. Rota üzerinde Roma yolları, patikalar ve orman yolları var. Aziz Paul Yolu’nu yürümek, yaklaşık 27 gün sürüyor.



DOĞAL, ANTİK, JEOLOJİK GÜZELLİKLER BİR ARADA

Frig Yolu

Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illeri arasındaki Frig Yolu, Frig Vadisi’nin güzelliklerini keşfedebileceğiniz, Frigya’nın izlerini sürebileceğiniz bir yürüyüş rotası. Yenice Çiftliği, Gordion ve Seydiler olmak üzere üç farklı başlangıç noktası var. Bu üç başlangıç noktasının kesiştiği yerse Eskişehir sınırları içindeki Yazılıkaya Midas kenti... Doğal, tarihi, jeolojik, kültürel zenginlikleri tek parkurda buluşturan, tamamı uluslararası standartlarda işaretlenmiş olan Frig Yolu’nun üç koldan toplam uzunluğu 506 kilometre. Yazılıkaya Anıtı, Aslantaş-Yılantaş, Aslanlı Mabet, Ayazini Kilisesi ve Aslankaya, Frig Yolu’nda görebileceğiniz tarihi zenginliklerden sadece birkaçı...



TARİHİ YOLLARDAN GEÇEN BİSİKLET ROTALARI DA VAR

Hitit Yolu



1988’de milli park ilan edilen Çorum, Boğazkale’deki Hitit kenti Hattuşa ve Alacahöyük kalıntılarını kapsayan 2 bin 634 hektarlık alan, Hitit Yolu’nun temel noktası. Hitit yurdunun önemli kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva üçgenindeki tarihi güzergâhlar kullanılarak oluşturulan yolda bisiklet için de parkurlar var. Eski kervan ve göç yollarından geçen 236 kilometre boyunca işaretlenen 17 yürüyüş yolu, alternatif güzergâhlarla birlikte toplam 385 kilometreye ulaşıyor. 6 dağ bisikleti rotasının toplam uzunluğu 406 kilometre civarında.



EGE’NİN GÜZELLİKLERİ VE 3 BİN YILLIK GEÇMİŞ

Karia Yolu

Tarihi ve doğal güzelliklerin yol boyunca size eşlik edeceği, adını 3 bin yıl önce bu bölgede yaşamış olan medeniyetten alan Karia Yolu, tüm kollarıyla birlikte yaklaşık 850 kilometre uzunluğunda ve 46 etap... Antik yollar, patikalar, orman yolları birleştirilerek 2013’te hizmete açılan rota, Aydın’ın Karpuzlu ilçesinden başlıyor ve Muğla’nın yarımadalarını da içine alarak devam ediyor. Bafa Gölü, Milas, Bodrum, Akyaka, Gökova Körfezi, Datça, Bozburun, Dalyan rota üzerinde harika manzaralarıyla büyüleyici duraklardan birkaçı...



İşaretlenmelerinin tamamlandığı 2013’ten bu yana Türkiye’nin en uzun antik yol rotası olarak gösterilen Karia’nın tamamını yürümek oldukça uzun sürse de dilediğiniz bir etabı seçip Ege’nin muhteşem güzelliklerini bu bahar keşfe çıkabilirsiniz.



‘SEYAHATNAME’ EŞLİĞİNDE OSMANLI’NIN İZLERİNİ SÜRÜN

Evliya Çelebi Yolu

Türk edebiyatının gezi türündeki ilk eseri ‘Seyahatname’nin yazarı, ünlü Türk gezginimiz Evliya Çelebi’nin adıyla anılan bu yürüyüş rotası aynı zamanda Türkiye’nin ilk at binme yolu olarak kayıtlara geçmişr. Evliya Çelebi’nin 1671’de çıktığı hac yolculuğunun ilk bölümlerinden geçen yol, 2011’de açıldı. 330 kilometre uzunluğundaki Evliya Çelebi Yolu’nda Osmanlı’dan kalma izleri, Anadolu’nun eşsiz kasaba ve köylerini görmek mümkün. İzmit Körfezi’nden başlayıp Afyon Simav’da son bulan Evliya Çelebi Yolu’nun

tamamını yürümek yaklaşık 22 gün sürüyor. Bu yolda diğerlerinden farklı olarak at binme rotası da var. At binme rotası yaklaşık 650 kilometre uzunluğunda ve dinlenme süresi ve ziyaret yerleri hariç, yaklaşık 25 gün sürüyor.



İSTANBUL’DA YEŞİLE KAÇMAK İÇİN EN GÜZEL YOL

Polonezköy Tabiat Parkı parkuru

Polonezköy Tabiat Parkı parkuru İstanbullular için günübirlik gezilerin ya da kısa süreli konaklamaların adresi olan Polonezköy’de. Burada kuş sesleri eşliğinde cömert doğanın keyfini çıkarabilir; yasaklar bittiğinde hafta sonunuzu en yeşilinden renklendirebilirsiniz. Polonezköy Tabiat Parkı’nda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru ve orman yolunun iki başlangıç noktası var. Bu iki başlangıç noktası arasındaki işaretli yolu gidip dönmek yaklaşık 1 saat sürüyor.



HUZUR VE OKSİJEN DEPOLAMAK İSTEYENE

Kaz Dağları Milli Parkı parkurları

Oksijeni bol doğası, şelaleleri, yemyeşil ormanları, farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarıyla Kaz Dağları, huzur depolarını doldurmak isteyen şehir insanının favori kaçış noktalarından biri... Milli park statüsündeki alan, Edremit’ten Sarıkız’a kadar uzanıyor. Kendinizi zorlamadan bir yürüyüş yapmak isterseniz Yayla-Ayı Deresi ve Şahindere parkurlarını; orta zorluk derecesi için Tozlu-Çeyizdere parkurunu tercih edebilirsiniz. Tahtakuşlar-Kapaklı-Dumanlı-Tavşanoynağı-Sarıkız Tepe rotası parkın en zorlu ama bir o kadar da zevkli kısmı.



MEGA KENTİN DİBİNDE GÜNÜBİRLİK ÜÇ FARKLI ROTA

Kilimli, Kurfallı ve Hacıllı parkurları - Ağva

Ağva’da kent merkezini çevreleyen üç rotada, üç ayrı yürüyüş parkuru var. Bunlar: Kurfallı, Kilimli ve Hacıllı parkurları. Olağanüstü manzarasıyla Kilimli kısa sürede İstanbul’un önemli parkurları arasında yerini alacak gibi görünüyor. Kilimli Koyu ve çevresinde yapabileceğiniz bu yürüyüş yaklaşık 5 kilometre sürüyor. Karadeniz manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz Kurfallı Köyü ve ormanı doğa yürüyüşleri için tercih edebileceğiniz bir diğer kısa mesafe parkur... Köy kahvesinde çay-kahve molası verebileceğiniz, göletlerin ve şelalelerin yürüyüş yolu boyunca size eşlik edeceği Hacıllı Köyü parkuru da günübirlik yürüyüşler için mutlaka listeye eklenmeli.



KAPADOKYA’NIN İÇİNDEN GEÇEN VADİ

Ihlara Vadisi parkurları

Kapadokya’nın doğal güzelliğiyle ünlü vadisi, en kısası 3, en uzunu 14 kilometre olan farklı uzunluktaki parkurlarıyla yürüyüşseverlere

eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Ihlara’yı ziyaret edenler ilk önce yaklaşık 390 basamaklı merdivenleri inerek vadiye ulaşıyor. Zaman zaman

Melendiz Çayı’nın huzur veren sesinin, zaman zaman tarihi güzelliklerin eşlik edeceği bu yürüyüşte sıklıkla mola vermemek imkânsız gibi... Çünkü doğal yapısı itibariyle 4’üncü yüzyıldan itibaren keşişler ve rahipler tarafından inziva yeri olarak kullanılan vadide, çok sayıda tarihi öneme sahip kilise ve şapel var.