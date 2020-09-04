İrlanda Vizesi Nasıl Alınır? İrlanda Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

İrlanda Cumhuriyeti devletine seyahat etmek isteyen, Bordo, Gri, Yeşil ve Siyah pasaport sahipleri vize almaya tabidirler. Ülkenin, Türk vatandaşlarına vize muafiyet politikası bulunmuyor. Bu nedenle İrlanda'ya gitmek için herkesin vize alma durumu bulunuyor.

İrlanda Vizesi Nasıl Alınır?

İrlanda vizesi almak için öncelikli olarak randevu alınması gerekiyor. Randevu alımı sonrasında, 'İrlanda Vize Başvuru Formu' doldurulmalıdır. Sonrasında istenen evraklar eksiksiz biçimde hazırlanmalıdır.

Evrakların tamamlanması sonrası, şahsen veya vize acenteleri aracılığıyla başvuru işlemi yapılabilir. Randevuda belirtilmiş tarihte dosyalar teslim edilmelidir. İstenen vize ücretleri ödendikten sonra, vize başvurunuz değerlendirmeye alınır.

İrlanda Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

İrlanda vizesinin ücretleri, net belli değildir. Dönemsel farklılıklar görülebilir. Bunun için mutlaka vize başvurusu öncesi, yetkililerle görüşülmelidir. Vize merkezleriyle vize ücretleri konusunda görüşme sağlanabilir. İrlanda vizesi ücretleri ortalama 60 ile 100 Eoru'dur.

Fiyatlara, ek hizmetler ve danışmanlık firmasından alınan hizmetler dahil değildir. Vize başvurunuz öncesinde, hangi şekilde başvuru yapacaksanız belirtebilir, ücreti öğrenebilirsiniz.

İrlanda Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

İrlanda vizesi başvuru yapılabilmesi için başvuru evraklarının doğru olarak hazırlanması gerekiyor. Tüm belgeler hazırlanıp teslim edildiğinde, değerlendirme sürecinde, İrlanda Cumhuriyeti yetkilileri ek belge talebinde bulunabilir.

Başvuru formu. İrlanda Cumhuriyeti ülkesine vize alımı için başvuru formu doğru bilgiler yazılarak doldurulmalı. Bilgiler eksik olmadan doldurulduktan sonra imzalanıp, dosya içerisinde eklenmelidir.

Vize talep dilekçesi. Vizenin hangi amaçla alınmak istendiği, İrlanda ülkesine neden gidildiği hakkında kısa ve açıklayıcı bilgilere yer verilmeli.

Pasaport. 10 yıl içerisinde alınmış, yıpranmamış, 2 sayfa boş ve seyahat sonunda 6 ay daha geçerlilik süresi olan pasaportunuzu eklemelisiniz. Eski pasaportunuz varsa, evraklarınızın arasında koyabilirsiniz.

Nüfus cüzdanı. Kimliğinizin arkalı ve önlü iki adet fotokopisini dosyanıza ekleyebilirsiniz.

2 tane biyometrik fotoğraf. Son 6 ayda çekilmiş, arka fonu beyaz vize şartlarına uygun olmalıdır.

Aktif şekilde kullanılan bankanın hesap dokümanları dosyaya koyulmalı.

Vize ücreti yatırımı sonrasında bankadan alınan dekontu evraklarınızın arasına eklemeyi unutmamalısınız.

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Varsa maaş bordrosu evraklarda bulunmalıdır.

Başvuru sahibi hangi meslekle ilgiliyse buna ilişkin ek belgeler talep edilir. Emekli olanlar, işveren kişiler, öğrenciler için ayrı ayrı belge talebinde bulunulabilir.

Vizenin turistik gezi, aile ziyareti benzeri nedenlerle talep edilmesi durumunda ayrıca belge istenebilir. Bu belgelerin neler olduğuna ilişkin konsolosluk ya da aracı vize merkezlerinden öğrenebilirsiniz.

İrlanda Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

İrlanda vizesi başvuru şartı, evrakların eksik olmadan teslim edilmesidir. Başvuruda tüm evrakların doğruluğu önemlidir. Randevu alımı gerçekleştirilmeli ve randevu saatinde belirtilen yerde bulunulmalıdır. Ücret ödemesi yapılmadan, vize başvurusu değerlendirilmeye alınmamakta. Bu hususlara dikkat edilerek vize başvuru yapılırsa, kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanır.

İrlanda Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İrlanda vizesi çıkış süresi, bazı faktörlere bağlıdır. Resmi tatiller söz konusu olmadığında, belgeler eksiksiz teslim edildiğinde ortalama 2-3 haftada vize başvurusu sonuçlanmış olur. Evraklarda yanlışlık, konsolosluğun görüşmeye çağırması ve tatil dönemleri başvurunun geç sürede sonuçlanmasına neden olur. Başvurunuzu her ihtimale karşın seyahatten otuz gün önce yapabilirsiniz.