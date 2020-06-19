İran'ın şehirleri neler? İran başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

İran Orta Doğu'da yer alan bir ülkedir. Aynı zamanda Türkiye'nin de komşu bir ülkesidir. İran'ın resmi adı ise İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran riyali ülkenin resmi para birimidir. Ülkenin resmi dili ise Farsçadır. Farsça Dünya'nın en eski dilleri arasında yer almaktadır. Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, Türkmenistan, Irak, Pakistan, Afganistan İran'ın komşu ülkeleridir. İslam ülkenin resmi dinidir. İran'da trafik sağ taraftan akmaktadır. Ülke geniş petrol ve doğal gaz rezervine sahip bir ülkedir. İran Orta Doğu'da ki bölgesel güç ülke konumunda yer alır.

İran bir OPEC üyesi ülkedir. OPEC petrol ihraç eden ülkeler örgütüdür. Dolayısıyla OPEC'e üye olan nadir ülkeler arasında İran'da yer almaktadır. İran köklü bir medeniyete sahip bir ülkedir. Ülkenin tarihi Perslerden gelmektedir. Ülkede Perslere ait tarihi kalıntılar günümüzde de görülebilmektedir. İran Pers imparatorluğunun devamı niteliğinde bir ülkedir. Bu imparatorluğun varisidir. İran eyalet sistemi ile yönetilen bir ülkedir.

İran'ın Şehirleri Neler?

- Tahran

- Tebriz

- Şiraz

- İsfahan

- Meşhed

- Yezd

- Kaşan

- Kum

- Bir

- Urmiye

- Nişabur

- Hoy

- Persepolis

- Bender Abbas

- Reşt

- Ahwaz

- Hamedan

- Kerec

- Gürgan

- Kirman

- Sebzevar

- Çabahar

- Kirmanşah

- Hürremabad

- Kazvin

- Abadan

- Bucnurd

- Save

- Erdebil

- Dezful

- Zencan

- Zahidan

- Bircend

- Hürremşehr

- Şehrekürd

- Mescid-i Süleyman

- Sari

- Mahşehr

- Maraga

- Yasuc

- Sircan

- Bender Lenge

- İranşehr

- Refsencan

- Zabul

- Erak

- Parsabad

- Cehrom

- Amul

- Merend

- Miyane

İran'ın Başkenti Neresidir?

İran'ın başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Tahran'dır. Tahran Orta Doğu'nun en büyük şehirlerinden biridir. Tahran eyaletinin merkezi konumundadır. Tahran yaklaşık olarak 15 milyonluk nüfusu ile İran'ın en kalabalık şehridir. Tahran iklimi bozkır iklimidir. Kışlar oldukça soğuk ve sert yazlar ise sıcak ve kurak geçmektedir. Kış mevsiminde yağış bolca görülür. Tahran'da toplam 22 alt ilçe yer almaktadır. Bu 22 ilçenin her biri Tahran eyaletine bağlı ilçelerdir. Tahran aynı zamanda 2000 yılında İstanbul'u kardeş şehir ilan etmiştir.

Tahran Orta Doğu'da ki en büyük metro ağına sahip bir şehirdir. Tahran metrosu en büyük ve en geniş metrodur. Tahran metrosu günümüzde trafik sorununa çare olarak oluşturulmuştur. Bu metro ağı hala büyütülmeye devam edilmektedir. Tahran tarihte Moğol istilasına uğramış bir şehirdir. Moğol istilasından ötürü yaşanan savaşlarda bile hala bu kalıntıların izlerini taşımayı başarmış bir şehirdir. Tahran Orta Doğu'nun en tarihi şehirleri arasında yer alır.

İran'ın Nüfusu Kaçtır?

İran'ın nüfusu yaklaşık olarak 82 milyondur.

İran'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

İran'ın toplam yüzölçümü 1.648.000 kilometre karedir.

İran'ın Telefon Kodu Nedir?

İran'ın telefon kodu +98'dir.

İran'ın Posta Kodu Nedir?

İran'ın posta kodu 19166'dır.