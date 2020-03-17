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İran'da tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

İran'da tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tebriz kentindeki tarihi kapalı çarşı iki günlüğüne kapatıldı.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tebriz Esnaf Odası Başkanı Habib Haşimi, "Tebriz Çarşısı, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon işlemi için bugün ve yarın kapalı olacak" dedi. Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, 2010'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. 40 meslek dalının icra edildiği tarihi çarşıda 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor.

İSFAHAN'DA TARİHİ MEKANLAR ZİYARETE KAPATILACAK

Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İsfahan Kültürel, Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Feridun Allahyari, Nevruz Bayramı tatilinde (19-23 Mart) kentin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyarete kapatılacağını açıkladı.

İranda tarihi Tebriz Çarşısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı


Allahyari, söz konusu uygulamanın Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca hayata geçirildiğini aktardı. İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.

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