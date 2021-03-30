İpar Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? İpar Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

İpar Köşkü pek çok aileye hizmet etmiş, inşası 1900’lü yılların başına denk gelen bir malikânedir. İlk sahibi zamanın ünlü cerrahlarından Cemil Topuzlu Paşa'dır. Daha sonra köşke sahip olan ise İpar ailesidir.

İpar Köşkü'nün Tarihi ve Hakkında Bilgi



İstanbul Kadıköy’de Çiftehavuzlar mevkiinde yer alan İpar Köşkü’nü Cemil Topuzlu Paşa’nın inşa ettirdiği bilinmektedir. Zamanın bilinen cerrahlarından olan Paşa Köşkü 1901 yılında yaptırmıştır. Köşk İstanbul’daki pek çok bilindik binaların mimarı olan Aleksandr Vallaury tarafından yapılmıştır. Yaşamı boyunca bu köşkte oturmayı arzulayan Paşa 1912 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı'na getirilmiştir. Hatta bu göreve gelmesinde dönemin sadrazamının köşkü beğenmesi üzerine olduğu belirtmektedir.



Ancak Topuzlu Paşa’nın İstanbul’a belediye başkanı olması ne kendisine yaradı ne de İstanbul’a. Onun görev zamanında İstanbul meydan ve park yapmak için yıkıma uğratılmıştır. Bu nedenle başkanlık görevini fazla sürdüremedi ve İsviçre’ye yerleşerek köşkün keyfini süremeden İstanbul’dan ayrılmış oldu. Daha sonra 1919 yılında ikinci defa İstanbul Belediye Başkanı oldu. Ancak ertesi yıl başkanlığı bırakarak Damat Ferid Paşa’nın Sağlık Bakanlığı görevine geldi. Kurtuluş savaşı bitince yargılanacağı endişesiyle Fransa'ya kaçtı.



Paşa 1924 yılında Türkiye’ye döndü ama yine de huzur içinde değildi. Bir türlü keyfini süremediği köşkünü dönemin “Şeker Kralı” lakaplı iş insanı Hayri İpar’a satma kararı verdi. Aslında köşkün adı da buradan gelmekte idi. Çünkü köşkü bu kadar ünlendiren İpar ailesi olmuştur. İpar ailesi 1931 yılında köşkü almalarıyla birlikte sosyeteye girme imkânına erişmişlerdi. Hayri İpar dönemin itibarlı iş insanlarındandı. İpar Köşkü o zamanlar verilen yemekli ve danslı davetlerle ünlenmişti.



Hayri İpar 1966 yılında vefat etti. Köşk eşi Tevhide İpar'a kaldı. Tevhide İpar, köşkü zamanın ünlü bankeri Cevher Özden’e sattı. Köşkü satın alan Cevher Özden zamanın paralı kimselerinden biriydi.



İpar Köşkü Nerede



İstanbul Kadıköy’de Çiftehavuzlar mevkiinde yer alan köşkün açık adresi; Caddebostan, 34728 Kadıköy/İstanbul şeklindedir.



İpar Köşkü'ne Nasıl Gidilir



Kadıköy Sahili'ne yürüme mesafesi olarak 5,5 kilometre uzaklıktadır. Kadıköy sahilinden köşke yürüyerek 70 dakikada varmak mümkündür. Toplu taşıma ile de 45 dakika almaktadır.



İpar Köşkü'nün Özellikleri



İpar Köşkü'nün 20 odası ve 4 salonu bulunmaktadır. Ayrıca köşkte 18 banyo yer almaktadır. Birinci derece bir tarihi eser olarak değerlendirilen köşk, 1.350 metrekare kapalı alana sahiptir. Diğer yandan aynı arsada iki köşkü daha olduğu belirtilmektedir.



İpar Köşkü Giriş Ücreti



İpar Köşkü birinci derece tarihi eser olmakla birlikte özel mülkiyet olan bir köşktür. Bu nedenle umuma açık değildir. Sonuç olarak bir giriş ücreti yoktur.