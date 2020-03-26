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İnönü Fay Hattı doğal sit alanı oldu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:18,Son Güncelleme:/

İnönü Fay Hattı doğal sit alanı oldu

Eskişehir’in İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar meyvesini verdi ve İnönü fayları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde tescillenecek olan 86 doğal sit alanı içerisinde yerini aldı.

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İnönü Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekim 2015'den itibaren gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde 86 yerin doğal sit alanı olarak tescillendirileceği yerler arasında İnönü Fay Hattı da doğal sit alanı olarak ilan edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ‘' İnönü Fay Hattının doğal sit alanı olarak ilan edilmesinde başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere çalışmalarda emeği geçen üniversitelere, akademisyenlere ve ilgili personellere teşekkür ediyorum'' dedi.

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