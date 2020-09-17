İnkumu Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? İnkumu Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Yaklaşık olarak 3 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu doğal güzel inkumu plajı, Bartın ilinde yer almaktadır. Doğal güzelliklere ev sahipliği yapmakta olan bu inkumu plajı bazı zamanlarda yabancı turistler tarafından da büyük değer görmektedir.

İnkumu Plajı Hakkında Bilgi

Karadeniz Bölgesinde bulunan ve İnkumu denilince hemen ilk olarak akla gelen plaj olan İnkumu plajı sahil şeridi ile çok büyük ilgi görmektedir. Yakın illerden özellikle buraya gelip denize girmek isteyen insan sayısı yaz aylarında çok yüksek olmaktadır. Bu belde yeşilliği ve de doğal güzelliği ile de bilinmektedir. Bu İnkumu beldesine ait İnkumu plajı gerek eşsiz manzarası ve güzel denizi ile gerekse harika kumsalı ile Bartın tarafına yolu düşen herkes tarafından görülmesi ve denizine girilmesi gereken bir plajdır. Buraya tatil için gelinecek en uygun zaman mayıs ayı ile kasım ayı arasında yer almaktadır. Deniz sezonu için de temmuz ayı ile ağustos ayı arasında yer almaktadır.

İnkumu Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İnkumu, Bartın şehir merkezine bağlı olan bir beldedir. Bu belde içerisinde gezilip görülecek pek çok sayıda tarihi yapılar ve doğal güzellikler yer almaktadır. Bartın şehir merkezine yaklaşık olarak 10 km uzaklıkta bulunan bu plaja şahsi araç ile ya da Bartın merkezinde bulunan İnkumu durağından hareket eden toplu taşıma araçlarına binilerek ortalama 15 dakika ya da 20 dakikada ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca şahsi araç ile gelmek isteyen kişiler için Bartın şehir merkezinden İnkumu plajına kadar tabelaları takip ederek bu bölgeye rahatlıkla ulaşabilmektedir.

İnkumu Plajı Özellikleri

İnkumu plajı, çok uzun bir sınıra sahip olan plaj olmak üzere Karadeniz bölgesinin en ünlü ve en güzel plajları arasında yer almaktadır. Bu harika plajı toplamda yaklaşık olarak üç kilometre sahil uzunluğuna sahiptir. Yaz sezonunda geldiğinde yani haziran, temmuz ve ağustos aylarında en kalabalık dönem yaşanmaktadır.

Kumsalı çok geniş olmak ile birlikte sahil kesiminin üst tarafından yer alan çam ağaçları, plajın olduğu ortama ayrıca güzel bir hava katmaktadır. Tatil beldesi olan İnkumu plajında pek çok konaklama yeri de bulunmaktadır. Çok sayıda otel ve de pansiyon bulunmaktadır. Boylu boyunca güzel bir şekilde uzanan bu plaj hiç şüphesiz ki berrak ve tertemizdir. Bu sebep ile bazen denizde yüzerken küçük balık gibi canlılar ile karşılaşmak mümkündür.

İnkumu Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

İnkumu plajın gelen kişiler genel olarak yaz sezonu ya da bahar sezonu fark etmeksizin kamp yapmaları oldukça mümkündür. Fakat yaz sezonu her zaman için daha kalabalık olmaktadır. Ücretsiz olarak kamp olanları bulunmaktadır.

İnkumu Plajı Giriş Ücreti

İnkumu plajı bartın ilinde ünlü olan halk plajı olarak geçmektedir ve bu sebep ile giriş ücretsizdir. Buraya gelen kişiler havlularını boş bir alana sererek kurulabileceği gibi, plaj içerisinde yer alan birçok işletmeden birisini de seçip keyif yapabilirsiniz.