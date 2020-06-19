İngiltere'nin şehirleri neler? İngiltere başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

İngiltere Brexit üyesi bir ülkedir. Birleşik Krallıktan oluşan 4 üye ülkeden biridir. Ülkenin para birimi ise İngiliz sterlinidir. İngiliz sterlini Dünya'nın en değerli para birimlerinden biridir. İngiltere bileşen ülkeden oluşmaktadır. Büyük Britanya adası ülkelerinden biri olan İngiltere nüfusu itibari ile Avrupa'nın kalabalık ülkelerinden biridir. Meşrut monarşi ile birlikte yönetilen ülke insani gelişme endeksi bakımından çok yüksek gelişme endeksine sahip bir ülkedir. Ülkede trafik sol taraftan akmaktadır. Ülkede beyazlardan sonra yaşayan etnik gruplardan biri de Asyalılardır.

İngilizce ülkenin resmi dilidir. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ile beraber adayı oluşturur. Dört ülkenin tamamına ise Birleşik Krallık denilmektedir. İngiltere Birleşik Krallığı oluşturan ülkeler arasında en gelişmiş ülkesidir. Aynı zamanda en yoğun nüfusa sahip ülkesidir. İngiltere'nin Manş denizi ile kıyısı bulunmaktadır. Ülkede yer alan Manş tüneli ise İngiltere'yi Avrupa kıtasına bağlamaktadır. İngiltere ekonomisi en gelişmiş ülkelerden biridir. Kişi başına düşen milli gelir Dünya'nın diğer ülkelerine göre bir hayli fazladır. Ülkenin internet alan adı ise ".uk" şeklinde bitmektedir.

İngiltere nüfusunun büyük bir bölümü şehirlerde yaşamaktadırlar. Şehirlerde yaşayan halkın gelir düzeyi de bir hayli fazladır. İngiltere halkının büyük çoğunluğu Hristiyanlık dinine mensuptur. Ülkede Hristiyanlıktan sonra en yaygın din ise İslamiyet’tir. İngiltere başkenti her yıl binlerce göç ve turist çeken bir ülkedir. Aynı zamanda bu başkent Dünya'nın en gelişmiş şehirleri arasında yer almaktadır.

İngiltere'nin Şehirleri Neler?

- Londra

- Manchester

- Cambridge

- Oxford

- Bristol

- Brighton Hove

- Liverpool

- Birmingham

- Bath

- Leeds

- Southampton

- Newcastle Upon Tyne

- Canterbury

- York

- Portsmouth

- Bournemouth

- Nottingham

- Exeter

- Plymouth

- Eastbourne

- Chester

- Sheffield

- Norwich

- Torquay

- Hastings

- Durham

- Coventry

- Worthing

- St Albans

- Leicester

- Wolverhampton

- Ramsgate

- Bradford

- Salisbury

- Kingston upon Hull

- Winchester

- Chichester

- Cheltenham

- Salford

- Stoke on Trent

- Derby

- Greenwich

- Worcester

- Harrogate

- Lincoln

- Sunderland

İngiltere'nin Başkenti Neresidir?

İngiltere'nin başkenti Londra'dır. Londra Birleşik Krallığın başkentidir. Londra aynı zamanda İngiltere'nin en yoğun nüfusuna sahip ülkesidir. Londra'nın kuruluş tarihi MS 50'li yıllara dayanmaktadır. Londra pek çok etnik gruptan oluşmaktadır. Dünya'nın en kozmopolit şehirlerinden biri olan Londra'da 300'den farklı dil konuşulmaktadır.

Turizm açısından da ziyaret edilen bu şehir pek çok turistik yeri olan bir bölgedir. Şehirde yer alan Londra metrosu dünyanın en eski demir yollarından biridir. Şehir aynı zamanda Paris'ten sonra Avrupa'nın en kalabalık nüfusuna sahip olan başkenttir. Londra Dünya'nın kültür başkenti olarak sayılır.

İngiltere'nin Nüfusu Kaçtır?

İngiltere'nin toplam nüfusu 55 milyondur.

İngiltere'nin Yüzölçümü Ne Kadardır?

İngiltere'nin tam yüz ölçümü 130.395 kilometre karedir.

İngiltere'nin Telefon Kodu Nedir?

İngiltere'nin uluslararası arenada haberleşme telefon kodu +44'dür.

İngiltere'nin Posta Kodu Nedir?

İngiltere'nin posta kodu AL01, AL10 ve AL2'dir.