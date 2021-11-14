Roma dönemi tiyatrosu ortaya çıktı



Konya’nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti’nde bu yıl başlayan kazılarda, Roma döneminden kalma tiyatro bulundu. Önceki yıllarda gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında tespit edilen antik tiyatro, hem askeri garnizon hem de kendi kendini yönetebilen otonom bir yerleşim olduğu için aynı zamanda bir meclis binası işlevi görmüş.



İngiltere yeni seyahat kararları aldı



İngiltere hem 18 yaş altının ülkeye girişindeki kısıtlamaları gevşetti hem de tanıdığı aşı sayısını arttırdı. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22 Kasım saat 4’ten itibaren İngiltere’ye giden 18 yaş altı seyahatçilere ‘ful aşılı’ muamelesi yapılacağı, bu kişilerin kendilerini izole etmek zorunda olmayacağı ve 8’inci günde test yaptırmayacağı belirtildi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün acil kullanım onayı verdiği tüm aşılar İngiltere tarafından da tanınacak.



Yabancı turistler gelmeye devam ediyor



Pandemi nedeniyle geç başlayan yaz sezonu devam ediyor. Mısır destinasyonunun sorunlu olmasından dolayı Rusya, Ukrayna, Avrupa, Polonya ve Baltık ülkelerinden rezervasyonlar kasım ve aralık ayında da sürdü. Açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 70. Kasım ve aralık aylarındaki doluluk oranı beklenenin çok üstünde olunca sezon aralık sonuna kadar uzadı. 2022 sezonu için rezervasyonlar da yüksek; turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin en temel nedeninin ucuzluk olduğu belirtiliyor.



Zeytin kültür yolu açılıyor



Çanakkale ve Balıkesir’in gastronomi turizmi açısından yerli ve yabancı turistler için daha ilgi çekici hale dönüşmesini amaçlayan ‘Zeytin Kültür Yolu Projesi’nin çalışmaları Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından başlatıldı. Tur 3 gece 4 gün sürecek ve bu projeyle, Kuzey Ege ve Güney Marmara’daki Çanakkale ve Balıkesir’in mutfak kültürü öne çıkarılacak. Ayrıca binlerce yıldır besin ve şifa kaynağı olan zeytinin hikâyesi turistlere sunulacak.