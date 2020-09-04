İngiltere Vizesi Nasıl Alınır? İngiltere Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

İngiltere'ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları danışmanlık firmaları aracılığıyla İngiltere vizesi almak zorundadır. Turistik vize süresi 90 gündür. Bu süre 180 güne kadar uzatılabilmektedir.

İngiltere Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere seyahati turistik, iş, eğitim ve sağlık gibi farklı sebeplerle alınabilmektedir. Sebep ne olursa olsun İngiltere seyahati 90 günü aşmayacak ise kısa süreli vize alınmaktadır. Ancak düzenli tedavi süreci, eş ya da nişanlı le görüşme, iş görüşmeleri gibi sebeplerle İngiltere'ye düzenli seyahat gerektiren bir durum söz konusuysa 6 aylık, 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık vize başvuru imkanları da vardır. Vize başvurusu yapmak isteyen vatandaş öncelikle vize başvuru formunu doldurmalıdır.

Bu formda gerekli tüm bilgiler doldurulmalıdır. İmzalanan bu belgeyle birlikte tüm belgeler eksiksiz tamamlanarak dosyaya eklenmek zorundadır. Evraklar tamamlandıktan sonra Konsolosluğa teslim edilmektedir. Vize onay işlemleri İngiltere Konsolosluğu tarafından gerçekleştirilmektedir. Vize başvurusu yapmadan önce biometrik işlemler yapılmalıdır.

İngiltere Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

İngiltere vizesi başvuru ücreti, İngiltere Konsolosluğu'na ödenmekte olan vize harcıdır. Ayrıca başvuru merkezine ödenen bir miktar ücret de vardır. Bu ücretler vize işlemleri tamamlanırken ödenmekte olup vize başvurusu kabul edilmediği taktirde iadesi mümkün değildir. 6 aylık vize başvuru ücreti 128 dolardır. 2 yıllık turistik vize 492 Dolar, 5 yıllık vize 895 Dolar, 10 yıllık vize ise 1098 Dolar olarak belirlenmiştir.

İngiltere Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İngiltere vizesi için gerekli evraklar ülkeye yapılacak olan seyahatin nedenine, vatandaşın mesleki ve sosyal statüsüne göre farklılaşmaktadır. Belli evraklar tüm bireyler için sabittir. Ancak kişinin özel durumuna göre konsolosluğun gerekli görmesi halinde ek evraklar talep edilmektedir. Bu evraklar da dosyaya eklenmelidir.

Pasaport

10 yıldan eski olan, yıpranmış, sayfaları yırtılmış, en az iki sayfa boşluğu olmayan eski fotoğrafı bulunan pasaportlar geçerli değildir. Mutlaka yenilenmelidir. Ayrıca pasaportun İngiltere seyahatinden sonra en az 3 aylık geçerlilik süresi bulunmalıdır.

Biyometrik Fotoğraf

Pasaport üzerinde eski tip fotoğraf varsa kabul edilmez. Arka fon beyaz olan, yüz hatları belirgin ve makyajsız olarak çekilmiş bir fotoğraf bulunmalıdır. Bu fotoğraf pasaport ve başvuru formu üzerine yapıştırılmalıdır.

Finansal Kaynaklar

Seyahat ücretlerini karşılayacak yeterliliğe sahip olunduğunu gösteren bazı belgeler bulunmalıdır. Banka yetkilileri tarafından imzalanmış hesap döküm belgesi, maaş bordosu, tapu, araç ruhsatı gibi belgelerin fotokopileri açıklayıcı olacaktır.

Seyahat Bilgileri

Seyahate dair belgeler dosya içine eklenmelidir. Uçak biletleri, otel rezervasyon bilgileri, İngiltere'de birilerinin yanında kalınacaksa yanında kalınacak kişilerin bilgileri dosya içinde bulunmalıdır.

Vize Başvuru Formu

Vize başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. Sağ üst köşesine fotoğraf yapıştırılmalı ve imza atılmalıdır.

İngiltere Vizesi İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

İngiltere vizesi için başvuru şartları söz konusudur. Bu şartlardan en bilineni evrakların eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekmektedir. Evraklar şartlara uygun nitelikte tamamlanmalıdır. Ayrıca 18 yaşın altında olan reşit olmamış çocuklarda vasi iznini belirten imzalanmış evrak gerekmektedir. Aksi halde ülkeye geçişi onaylanmaz. Vize başvurusu öncesi biometrik işlemler yapılmak zorundadır. Bu işlemlerde herhangi bir sorun çıkması halinde başvuru kabul edilmemektedir.

İngiltere Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İngiltere vizesi başvurusu yapanlar, oturma izni dışında alınacak vizeler için 3 hafta ile 12 hafta aralığında sonuçlanmaktadır. Bu süre dikkate alınarak seyahat tarihi belirlenmeli ya da seyahatten en az 12 hafta önce vize işlemleri yapılmalıdır. Oturma izni vizesi ise 12 hafta ile 24 hafta aralığında sonuçlanmaktadır. Vize başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar vize başvuru merkezine giderek evraklarını teslim alabilmektedir.