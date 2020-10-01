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İngiliz 'H.M.S. Majestic' batığı, önümüzdeki yaz dalış turizmine açılacak
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

İngiliz 'H.M.S. Majestic' batığı, önümüzdeki yaz dalış turizmine açılacak

Çanakkale Savaşları sırasında Seddülbahir Kalesi açıklarında Alman U-21 denizaltısı tarafından batırılan İngiliz savaş gemisi 'H.M.S. Majestic'in dalış turizmine açılmasına yönelik yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Batık, önümüzdeki yaz dalış turizmine açılacak.

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, belgeleme çalışmalarını yürüten TÜBİTAK Marmara Araştırma gemisinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İngiliz H.M.S. Majestic batığı, önümüzdeki yaz dalış turizmine açılacak



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokolle ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı 'projesi kapsamında, Seddülbahir açıklarında bulunan 'H.M.S. Majestic' batığını belgeleme çalışmaları TÜBİTAK Marmara Araştırma gemisi tarafından yürütülüyor. Alman U-21 denizaltısı tarafından batırılan ve 24 metre derinlikte bulunan 120 metre uzunluğundaki geminin, gelecek yaz aylarında dalış turizmine açılması için çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.

İngiliz H.M.S. Majestic batığı, önümüzdeki yaz dalış turizmine açılacak



Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Güney Marmara Kalkınma Ajansı İl Temsilcisi Recai Başaran, çalışmaları yerinde incelemek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma gemisini ziyaret etti.

Yapılan bilgilendirme toplantısı sonrasında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sualtı Görüntüleme Komisyon Başkanı Asım Dumlu, Proje Danışmanı Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Sualtı Fotoğrafçısı Ateş Evirgen ve Yapımcı Savaş Karakaş, 'H.M.S. Majestic' batığına anı dalışı gerçekleştirdi. Batığın dalış turizmine açılmasına yönelik yapılan uygulamaları yerinde inceledi.

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