Son Güncelleme:
İngiliz gazetesi seçti
Geçen yıl açılan Bodrum Loft, İngiliz gazetesi The Telegraph tarafından ‘Avrupa’nın En Yeni 25 Oteli’ arasında gösterildi.
Türkiye’den sadece Bodrum Loft’un yer aldığı listede İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan gibi Akdeniz’e kıyısı olan turizm ülkelerindeki yeni açılan ve görülmeye değer otellere de yer verildi. Gazete “Yamaç üzerinde geleneksel bir Ege balıkçı köyü gibi konumlandırılmış otel, bu ay sezonu açıp Türkiye kıyısından önemli bir sıçrama yapacak” yazdı.