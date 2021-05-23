İngiliz gazetesi seçti

Türkiye’den sadece Bodrum Loft’un yer aldığı listede İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan gibi Akdeniz’e kıyısı olan turizm ülkelerindeki yeni açılan ve görülmeye değer otellere de yer verildi. Gazete “Yamaç üzerinde geleneksel bir Ege balıkçı köyü gibi konumlandırılmış otel, bu ay sezonu açıp Türkiye kıyısından önemli bir sıçrama yapacak” yazdı.