İncesu Kanyonu Nerededir? İncesu Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ülkemizdeki doğa harikalarından biri olan İncesu Kanyonu gezilmeye değer yerlerdendir. Doğa ve macera turizminin birleştiği bu kanyon bulunduğu bölgeye de katkılar sağlamaktadır. Ülkemizdeki diğer kanyonlardan farklı çevresindeki ormanlık alanların daha az olmasıdır. Bulunduğu yörede kanyonla ilgili tanıtımların yapılması ziyaretleri arttırmıştır.

İncesu Kanyonu Nedir?

İncesu Kanyonu doğaseverler ve macera tutkunları tarafından dikkat çeken, yürüyüş parkuruyla tabiatın gözlemlenmesine olanak veren bir doğa oluşumudur. Özellikle rafting ve trekking sporları için elverişlidir.

İncesu Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

İncesu Kanyonu Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. Çorum ilinin sınırları içerisinde bulunan kanyon Ortaköy ilçesinin İncesu köyünden geçmektedir. Adını da bulunduğu köyden almaktadır. Kanyonun yürüyüş parkuru Yozgat ilinin Aydınlık ilçesinden başlamaktadır.

İncesu Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Çorum şehrinin doğal oluşumlarından olan İncesu Kanyonu'na gidebilmek için farklı güzergahlar kullanılabilir. Şehrin çevre illerine de yakın konumda olan kanyona yol üzerindeki tabelaları takip ederek de kolayca ulaşılabilir.

İncesu Kanyonu Çorum merkezine 86 km uzaklıktadır. Eğer Ortaköy ilçesinden direkt olarak kanyona geçiş yapılacaksa 7 km kadar bir mesafe bulunmaktadır. Amasya ve Yozgat illerine de yakın konumda bulunan kanyona özel araçla 10-15 dakika kadar sürede gidilebilmektedir. Amasya Göynücek ilçesinden yaklaşık 9 km sonra kanyona ulaşılabilir.

İncesu Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Tokat ve Amasya şehirlerine kadar uzanan Çekerek Irmağı'nın, Çorum İncesu köyündeki dağları yarması sonucu İncesu Kanyonu meydana gelmiştir. Çekerek Irmağı Yeşilırmak'ın bir koludur. Irmağın Malbelen tepesiyle birlikte Alan Dağları'nı uzun yıllarca oluşturmasıyla ortaya çıkmıştır. Kanyonun yamaçlarında dik kayalıklar mevcuttur.

İncesu Kanyonu Özellikleri

İncesu Kanyonu'ndaki kayalıklarda Helenistik Döneme ait su sarnıcı ve duvar kalıntıları bulunmaktadır. Kanyonda Tanrıça Kibele'nin kabartması da yer almaktadır. Kabartmanın yer aldığı bölgede tarihte Pontus Krallığı hüküm sürmüştür. Ayrıca bu bölgede 1100 metre yüksekliğinde bir de Akropol yer almaktadır. Akropoldeki yapıya yaklaşık 470 merdivenle ulaşılabilmektedir.

Kanyonun toplam uzunluğu 15,5 kilometredir. Genişliği ise 40-60 metre şeklindedir. Kanyon bazı kısımlarda daralırken bazı kısımlar da genişlemektedir. Kanyon içerisinde 4 kilometre kadar yürüyüş parkuru ve piknik alanları mevcuttur. Düşme riskinden dolayı yürüyüş parkurunun bazı kısımları kapatılabilmektedir. İncesu Kanyonu'nun giriş ve çıkışı tektir.

İncesu Kanyonu Tarihi Eser ya da Milli Parkı mıdır?

İncesu Kanyonu şu anda bir milli park statüsünde değildir. Ancak kanyonun doğal yapısının korunabilmesi ve ziyaretçi sayısının artabilmesi için milli parka dönüştürülmesi beklenmektedir. Bölgenin Turizm Müdürü ve Belediye Başkanı tarafından gerekli çalışmaların yapılması yönünde açıklamalar yapılmaktadır.

İncesu Kanyonu Giriş Ücreti (2020)

İncesu Kanyonu'nu ziyaret edenlerden şu anda bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Ancak ilerleyen zamanlarda milli parka dönüştürülürse giriş ücreti talep edilebilir.

İncesu Kanyonu Ziyaret Saatleri (2020)

İncesu Kanyonu haftanın her gününde ziyarete açıktır. Sabah saat 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında yürüyüş parkuru ve piknik alanları da kullanıma açıktır.

İncesu Kanyonu Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

İncesu Kanyonu turizme kazandırılan önemli değerlerimizdendir. Bilinen bir efsane ya da hikayesi yoktur. Kanyon içerisindeki Kibele kabartması en çok dikkat çeken özelliğidir. Bu kabartma Turizm Bakanlığı tarafından önemli kültür varlıklarından biri olarak tescillenmiştir. Kibele kabartması Anadolu'daki en büyük kabartma oluşuyla ön plana çıkmıştır.