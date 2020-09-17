İncekum Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? İncekum Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Yaz aylarında akla geçen deniz, kum ve güneş üçlüsü için güney sahillerine ya da Ege bölgesindeki sahillere akın edilir. Hem yerli hem de yabancı çok sayıda turizm yaz turizmi için Türkiye’nin en güzel plajlarına akın ediyor. Türkiye’de çok sayıda nefes kesici güzelliğe sahip plaj bulunmaktadır. Türkiye’nin en güzel plajlarından biri ise İncekum plajıdır. İncekum plajı masmavi olan, duru, berrak olan denizi ve altın gibi parlayan kumlara sahip kumsalıyla en güzel plajlardan biridir.

İncekum Plajı Hakkında Bilgi

Günümüzde oldukça temiz, berrak denize sahip plajların bulunmasının zorlaşmasının yanı sıra kumsalının da temiz olmasıyla adeta aranan enfes güzellikte plajlardan biridir. Sahil kısmına yakın olan barlarda eğlencenin en yüksek seviyelerde olduğu keyifli vakitler geçirilebilir. Aynı zamanda çevrede bulunan otellerde konaklama imkanı bulunmaktadır.

İncekum plajı hem denizin hem de ormanın bir arada bulunduğu doğal, temiz ve oldukça güzel olan plajlardan biridir. Plaja gelen kişiler için karşılarında tertemiz, turkuaz renkli denizin görülmesi ve kişilerin arkasında kalan yeşilin tonlarını barındıran, havayı temizleyen ormanın bulunduğu bir tatil yeridir. Hem huzur hem de eğlencenin bir arada olduğu oldukça güzel bir plajdır.

İncekum Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İncekum Plajı Muğla ilinde yer almaktadır. Muğla ilinin Marmaris ilçesinde bulunan Çamlı Köy mevkiinde yer alan plajdır. İncekum plajına ulaşmak hem kişisel araç ile hem de toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla sağlanabilmektedir. Marmaris otogardan ve Marmaris merkezden dolmuşlarla kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. Aynı zamanda Çamlı Köy içerisinden sabah 07:30’da dolmuşlar Marmaris merkezine gitmeye başlamaktadır. Dolmuşlar Çamlı Köy ile Marmaris merkez arasında dolmuşlar en son saat 22:30’da olmaktadır. Her saat başı dolmuşlar kalkmaktadır. Şahsi araç ile ise Muğla yönünde Marmaris bölgesinden çıkmanın ardından 13 kilometrelik yolun ardından Çamlı Köyünün sapağından içeriye girilerek, köy yolunun takip edilmesinin ardından 8 kilometre ilerlenmesinin ardından plaja kolaylıkla ulaşılmış olmaktadır.

İncekum Plajı Özellikleri

İncekum plajına giriş ücretlidir.

70 gün kadar süren yaz sezonu boyunca İncekum plajı yabancı ve yerli olarak 120 bin kadar turistte ev sahipliği yapmaktadır.

Plaj çevresinde mandalina, greyfurt ve muz bahçeleri bulunmaktadır.

Seyyar duş, seyyar tuvalet ve soyunma kabinleri bulunmaktadır.

Doğal güzelliğe sahip olan plaj ve çevresi koruma altına alınmıştır.

Plaj içerisinde piknik alanları da bulunmaktadır.

Tesis içerisinde yeme ve içmenin sağlanacağı işletmeler de yer almaktadır.

İncekum Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Plaja yakın alanlarda kamp yapabilmek için alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar hem çadır kampına hem de karavan kampına olanak sağlamaktadır. Ücretli ve ücretsiz alanlar bulunmaktadır. Ücretler kamp alanlarına göre farklılık göstermektedir.

İncekum Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

İncekum plajının çevresinde çok sayıda otel hizmet vermektedir. Otellerin ücretleri kendi içlerinde farklılık göstermektedir.

İncekum Plajı Giriş Ücreti

İncekum Plajına giriş ücreti 14 Türk Lirasıdır. Kişi başı alınan bu ücretin dışında otopark ücreti alınmamaktadır. Plajda alınmak istenen şezlong ve minderler 10 Türk Lirası ile ücretlendirilmektedir. İncekum plajının işletmesi ziyaretçilere özel günler ve hafta sonlarında önceden aranarak yer ayırılması imkanı sağlanabilmektedir.