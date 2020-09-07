İnceğiz Kanyonu Nerededir? İnceğiz Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İnceğiz Kanyonu doğal güzellikleri sebebi ile her sene yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle doğa gezilerini seven kişiler tarafından gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden bir tanesidir.

İnceğiz Kanyonu Nedir?

İnceğiz Kanyonu Arapapıştı Kanyonu ismi ile de tanınmaktadır. Bu kanyon Denizli, Muğla ve Aydın sınırları arasında bulunan ve eşsiz bir güzelliğe sahip olan bir kanyondur.

İnceğiz Kanyonu Denizli ilinin Kale ilçesinde bulunmaktadır. Bu kanyon Aydın ile Muğla'ya da sınırları olan ve eşsiz manzarası ile ziyaretçileri büyüleyen bir kanyondur.

Kanyonun daha fazla insan tarafından tanınması için pek çok turizm çalışmaları da yürütülmektedir.

İnceğiz Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

İnceğiz kanyonu Denizli, Muğla ve Aydın illerinin sınırlarında bulunmaktadır. Esas olarak ise Aydın sınırları içerisinde bulunan bir kanyondur.

İnceğiz Kanyonuna Nasıl Gidilir?

İnceğiz kanyonu Aydın şehir merkezinden yaklaşık olarak 90 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bölge sit alanı ilan edilmesi sebebi ile tarihi eser konumundadır.

İnceğiz Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

İnceğiz kanyonun tarihi antik çağlara kadar uzanmaktadır. Yani oldukça eski bir tarihi vardır. Bu kanyon özellikle son zamanlarda yerli turistler ile yabancı turistlerin ilgisini çokça çekmektedir. Kanyonda sürekli tekne turları düzenlenmektedir. Kemer iskelesinden hareket eden bu tekneler ile bütün kanyon gezilebilmektedir.

İnceğiz Kanyonu Özellikleri?

İnceğiz Kanyonu yaklaşık 380 metre yüksekliğindedir. Uzunluğu ise 6 km civarındadır. Kanyonun derinliği 50 metre olarak ölçülmüştür. Kanyondaki su derinliği yaklaşık 50 metre olsa da bu seviye yaz aylarında 30 metreye kadar düşmektedir.

Kanyon üzerinde Kemer Barajı bulunmaktadır. Bu baraj sulama amaçlı kullanılır. Bu sebeple de özellikle yaz mevsiminde kanyon suları çekilmektedir. Sular çekildiği için yaz mevsiminde kanyonu ziyaret ettiğiniz zaman doğal güzellikleri çok iyi göremeyebilirsiniz. İnceğiz Kanyonunun tüm güzelliklerine şahit olmak için kanyonu sonbahar ya da İlkbahar aylarında ziyaret etmek çok daha iyi olacaktır.

İnceğiz Kanyonu Giriş Ücreti?

İnceğiz kanyonunun giriş ücretleri yetişkinler için 30 tl'dir. Öğrenciler ise indirimli olarak 15 tl'ye kanyona giriş yapabilmektedirler.

İnceğiz Kanyonu Ziyaret Saatleri?

İnceğiz Kanyonunun ziyaret saatleri bulunmamaktadır. Dilediğiniz her saatte kanyonu ziyaret edebilirsiniz.

İnceğiz Kanyonu Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

İnceğiz kanyonunun bir diğer ismi Arapapıştı Kanyonudur. Bu ismin nereden geldiği ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre Bizanslılar Araplar ile bir savaşa girerler. Bizans ordularının Arap ordularını yerle bir etmesi Arapları hayli şaşırtır. Bu sebeple de argo bir kelime olan apıştı kelimesinden Arapapıştı denir ve ismi bu şekilde kalır.

Başka bir rivayete göre Araplar bu kanyonun güzelliği karşısında büyülenmiştir ve çok şaşırmışlardır. Bu sebeple de kanyona bu isim verilmiştir.

İnceğiz kanyonunun bir de efsanesi vardır. Efsaneye göre kanyonun üst taraflarında bir ova vardır. Civarda yaşayan ve Arap olan bir çocuk diğer işçiler ile birlikte bu ovada çalışmaktadır. Bu Arap çocuk kanyondan işçilere su taşımaktadır. Çocuk kanyondan su taşırken bir ayağını dağa koyar diğer ayağını ise bu kısma koyar ve eğilerek nehirden kova ile su alır. Çocuk nehirden su alırken apışma pozisyonunda eğildiği için Arapapıştı denir ve kanyona da bu isim verilir.

Kanyon içerisinde M.Ö. 5. yüzyıla ait Pers mezarlıkları da bulunmaktadır. Bunun dışında kanyonda kamp yapmak da mümkündür.