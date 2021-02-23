İnce Minare Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? İnce Minare Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Konya'da yer alan İnce Minare Medresesi, tek eyvanlı ve taç kapılı bir medresedir. Selçuklu Devleti'nin en güzel taş işçiliğinin örneklerinden biri olan bu medrese, önemli tarihi yapılarımız arasında yer alıyor.



İnce Minare Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



İnce Minare Medresesi, Selçuklu Veziri Sâhib Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırılmıştır. Yapının mimari ise, Abdullah oğlu Kelük'tür. Selçuklu taş işçiliğinin en önemli eserlerinden olan taç kapısının üzerinde bulunan kabartmalı geometrik ve bitkisel şekiller ile birlikte, medresenin içinde ise, Selçuklu sülüsüyle yazılmış Yasin ve Fetih sureleri vardır.



İnce Minare Medresesi Nerede?



İnce Minare Medresesi, Konya'da yer alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretine geldiği İnce Minareli Medrese, Konya ilinin Meram ilçesinde bulunan Alaaddin Bulvarı üzerinde yer alıyor. Bu tarihi yapı, Alaaddin Tepesi’nin yanında yer alıyor.



İnce Minare Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



İnce Minare Medresesi'ne giden pek çok toplu taşıma aracı bulunuyor. Diğer illerden Konya'ya gelmek isteyenler için de yüksek hızlı tren sayesinde Konya’ya ulaşmak kolay bir hal alıyor. Yüksek hızlı trenle Ankara – Konya arası, yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonucunda da Konya'ya varılabiliyor. İstanbul – Konya arası ise, yaklaşık 4 saat kadar sürüyor.



Kısa süreli ve konforlu bir yolculuk ile varabileceğiniz Konya'ya günübirlik gezmek için de gelebilirsiniz. Konya garına ulaştıktan sonra Alaaddin Tepesi’ne gidebilmek için şehir merkezinden kalkan dolmuşlara binebilirsiniz. Merkezden de isterseniz yürüyerek tepeye ulaşabilir ve buradan dolmuşa binebilirsiniz. Dilerseniz de bisiklet kiralayarak keyifli bir yolculuk sonucunda medreseye ulaşabilirsiniz.



İnce Minare Medresesi'nin Özellikleri



Tek eyvanlı bir yapıda olan medresenin doğu bölgesinde yer alan Taç Kapı, üzerinde Selçuklu mimarisinin en özel taş işlemelerini barındırıyor. Giriş kemerinin her iki yanı da üçer tane küçük sütun ve kemer kavsarası, bitkisel motifler ve geometrik desenler ile süslenmiş durumdadır. Taç kapıdan çapraz tonozlu olan alana geçiş yapılıyor. Ama alana cepheden bakıldığı zaman bu durum fark edilmiyor. Alan, medresenin asıl eyvanı için bir simetri oluşturuyor. Yan duvarlarda bulunan iki niş ile mimariye estetik kazandırılıyor.



Divanhane ismi verilen bölgeye ise, çapraz tonozlu bölgeden giriş yapılabiliyor. Avlu içinde orta kısımda havuz bulunan ve üzerinde kubbe bulunuyor. Kare biçimindeki avlunun içinde de, öğrenci hücreleri bulunuyor. Yapının iç mekanında kullanılan tuğlalar hem dekoratif görüntü sağlıyor, hem de statik açıdan fayda sağlıyor. Günümüzde ise, medresenin kuzey tarafında bulunan mescitten geriye sadece tuğla örgülü mihrap kaldı. Medreseye ismini veren minarenin kaide kısmı, muntazam kesilmiş taşlarla çevrilidir. Medresenin gövdesi ise, tamamen tuğlalar ile örülmüştür. İnce Minare Medresesinin minaresi beyaz tuğlalar ile örülerek turkuaz rengine boyanmıştır. Orijinal minare, iki şerefeliyken, 1901 yılında yıldırım düşmesi sonucunda iki şerefeden biri tahrip oldu.



İnce Minare Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



İnce Minare Medresesi, Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus dönemindeki vezir, Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilminin öğrencilere öğretilmesi amacı ile 1254 yılında inşa edilmiştir. Selçuklu Devletinden izler taşıyan bu tarihi yapı, günümüzde İnce Minare Müzesi olarak ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.