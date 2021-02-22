İmralı Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? İmralı Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İmralı Adası, 1935 yılından bu yana yerleşime kapalı bir askeri bölgedir. Üzerinde yalnızca F Tipi cezaevinin bulunduğu bu adada şu an terör suçundan 8 zanlı ömür boyu hapse mahkum edilmiştir.

İmralı Adası Nerede?

İmralı Adası, günümüzde tamamen yasak askeri bölge statüsünde olan bir adadır. Ada, Marmara Denizi'nin üzerinde, Armutlu Yarımadasının batı ucundaki Bozburun'a yaklaşık 20 kilometre, Bursa'da yer alan Susurluk Çayına 12 kilometre uzaklıktadır. Adanın en yüksek bölgesi Türk Tepesi adı verilen tepedir.

Üzerinde hiçbir yerleşim birimi bulunmaya bu ada, sivillere tamamen yasaktır. Askeri tesisler haricinde, yalnızca F Tipi bir cezaevi bulunmaktadır. İmralı Adası, Marmara Denizi adaları arasında dördüncü büyük adadır. Yüz ölçümü 9.99 kilometre kare olan bu adanın haritadan görüntüsü kum saatini andırmaktadır.

İmralı Adası’na Nasıl Gidilir?

İmralı Adası, Bursa'ya bağlı bir adadır. Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan askeri iskeleden seferler düzenlenmektedir. İzinsiz olarak gidilemeyen bu bölge sivillere tamamen yasaktır. Sadece devletin yetki verdiği kişiler adaya gidebilmektedir.

İmralı Adası’nın Turistik Yerleri

İmralı Adası'nda herhangi bir turistik mekan ve gezilecek yer bulunmamaktadır. Yalnızca F Tipi cezaevinin yer aldığı adaya devletten yetki alan kişiler gidebilir. Hatta ada üzerindeki uçuşlar 2018 yılı itibariyle sınırlandırılmıştır. Ada ikinci derece hava askeri yasak bölgesidir.

İmralı Adası’nda Konaklama Seçenekleri

Yerleşim birimi bulunmayan İmralı Adası'nda herhangi bir konaklama seçeneği de bulunmamaktadır. Askeri bir bölge olmasından dolayı yalnızca orada yetki sahibi olan kimselerin konaklama izni vardır.

İmralı Adası Tarihi ve Özellikleri

İmralı Adası'na ilk toplu yerleşme VII. yüzyılda tarihçi Theophanes tarafından yapılmıştır. O zamanlar adanın adı Limanköy yani Kalolimnos olarak anılmıştır. Kimi kaynaklarda adanın adının Galios olduğu da görülmektedir. Osmanlı Dönemi'nde komutanlardan biri olan Emir Ali, adayı Bizansların elinden almıştır. Daha sonra adaya kendi ismini vermiştir.

Osmanlı Dönemi'nde ada, Mudanya kazasına bağlı bir bölgedir. Adada yer alan üç adet Rum köyü 20. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmüştür. O zamanlar adada 250 hane, bir adet okul ve üç adet manastır olduğu bilinmektedir. Ada halkı o zamanlarda geçimini zeytincilik, bağcılık, balıkçılık ve ipek böceği kozacılığı yaparak sağlıyordu. Soğanı ile ünlü olan bu adada Rum köyleri, İstiklal Harbi sonlarına kadar muhafaza etmiştir.1923 yılında yapılan Lozan Antlaşmasından sonra halk mübadele yoluyla Yunanistan'a gitmiştir. Bu süreçte ada bir süre tamamen boş kalmıştır.

1935 yılında ise ülkemizin ilk yarı açık cezaevinin temelleri atılmıştır. Cezaevine İmralı adı verilince, ada da bu isimle anılmaya başlamıştır. Cezaevine giren ilk 50 suçlu cinayet suçlarından sorumlu 50 kişidir. Suçlular adada tamamen serbest bir şekilde dolaşmakta ve ziraat işleri ile meşgul olarak kendi kazançlarını elde etmektedir. 1960 ve 1961 yıllarında ise Yassıada Yargılamaları sonucunda ölüm cezasına çarptırılan pek çok isim burada infaz edilmiştir.

1999 yılına kadar adadaki mahkumlar, yapılan sabun ve konserve fabrikasında çalışarak ürünleri başta İstanbul olmak üzere birkaç şehre satmaktaydı. Fakat 1999 yılında PKK’lı teröristin tutuklanıp getirilmesiyle, diğer mahkumlar başka cezaevlerine gönderildi. Şu an İmralı Adası'nda yalnızca İmralı Cezaevi ve içerisinde sivil olarak sayılabilecek terör suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 8 mahkum yer almaktadır.