İlkbahar valiziniz hazır mı?



Canlanın

Açık havada zaman geçireceğiniz bir seyahatte yağmurluğunuz en kurtarıcı parçanız olabilir. Seçiminizi canlı renklerden yapıp bahara uyum sağlayın.

Mavi, 296 lira



‘Kendini sev’

Mottosunu üzerinde taşımak isteyenler için tasarlanan sweatshirt, eğlenceli olduğu kadar akşam serinliğinde işe yarayacaktır. Valizinizde olsun.

H&M, 300 lira



Çok yönlü

İyi kalıplı bir denim ceketi içine gömlekle bir katman daha ekleyerek ya da yalnızca tişört veya sweatshirt üzerinde kullanabilirsiniz.

Levi’s, 1.199 lira



Ayakta platform zamanı

Seyahatinizde bu defa spor ayakkabıları bir kenara bırakıp platform tabanlı loafer’ları tercih etmeye ne dersiniz? Sezonun gözdesi bu modeller.

Elle Shoes, 850 lira



Erkeklere...

Kalın gömlekler aynı zamanda ceket görevi görüyor. Mango’dan seçtiğimiz bu gömleğin kareli deseni, hacimli kesimi işlevsel ve şık.

Mango, 550 lira

Parti için

Şık yemekler, partiler varsa planınızda iddialı seçimler yapabilirsiniz. Seçtiğimiz hırka hem rengi hem tasarımıyla “Ben buradayım” diyor.

Ece Sükan, Koton, 250 lira



Deri moda

İlkbaharın vazgeçilmezi trençkotların, bu sezon derileri popüler. Klasiklerin yanında, mavi, yeşil ve turuncu gibi renkleri var.

Suud Collection, 800 lira

Şık geceler

İyi kumaşlı, şık bir büstiyer valizinizde olsun. Akşam yemeğe giderken trençkotun içinde, gündüz sweatshirt ve yüksek belli kot pantolonla kullanabilirsiniz.

Tiny, 300 lira

Rengârenk

Bahar gibi renklenme zamanı. Sezonun rengi turuncu ve makrome detaylarla bir araya gelmiş bu model, birçok farklı tarza eşlik edebilir.

Zara, 300 lira

Her ortama

Kargo pantolonu topukluyla şık ortamlara uyarlayabilir, spor ayakkabıyla konforunuzu arttırabilirsiniz.

Zeynep Tosun/ Trendyol, 550 lira