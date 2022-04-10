İlkbahar valiziniz hazır mı?
Cıvıl cıvıl ve enerjik renkler, 2000’li yılların başlarına gönderme yapan çizgiler, platform tabanlı ayakkabılar ve çok daha fazlası... Bu yılın bahar sezonu trendlerinden oluşan, son moda bir seyahat valizi hazırlamak istesek içinde neler olurdu? Birlikte göz atalım.
Canlanın
Açık havada zaman geçireceğiniz bir seyahatte yağmurluğunuz en kurtarıcı parçanız olabilir. Seçiminizi canlı renklerden yapıp bahara uyum sağlayın.
Mavi, 296 lira
‘Kendini sev’
Mottosunu üzerinde taşımak isteyenler için tasarlanan sweatshirt, eğlenceli olduğu kadar akşam serinliğinde işe yarayacaktır. Valizinizde olsun.
H&M, 300 lira
Çok yönlü
İyi kalıplı bir denim ceketi içine gömlekle bir katman daha ekleyerek ya da yalnızca tişört veya sweatshirt üzerinde kullanabilirsiniz.
Levi’s, 1.199 lira
Ayakta platform zamanı
Seyahatinizde bu defa spor ayakkabıları bir kenara bırakıp platform tabanlı loafer’ları tercih etmeye ne dersiniz? Sezonun gözdesi bu modeller.
Elle Shoes, 850 lira
Erkeklere...
Kalın gömlekler aynı zamanda ceket görevi görüyor. Mango’dan seçtiğimiz bu gömleğin kareli deseni, hacimli kesimi işlevsel ve şık.
Mango, 550 lira
Parti için
Şık yemekler, partiler varsa planınızda iddialı seçimler yapabilirsiniz. Seçtiğimiz hırka hem rengi hem tasarımıyla “Ben buradayım” diyor.
Ece Sükan, Koton, 250 lira
Deri moda
İlkbaharın vazgeçilmezi trençkotların, bu sezon derileri popüler. Klasiklerin yanında, mavi, yeşil ve turuncu gibi renkleri var.
Suud Collection, 800 lira
Şık geceler
İyi kumaşlı, şık bir büstiyer valizinizde olsun. Akşam yemeğe giderken trençkotun içinde, gündüz sweatshirt ve yüksek belli kot pantolonla kullanabilirsiniz.
Tiny, 300 lira
Rengârenk
Bahar gibi renklenme zamanı. Sezonun rengi turuncu ve makrome detaylarla bir araya gelmiş bu model, birçok farklı tarza eşlik edebilir.
Zara, 300 lira
Her ortama
Kargo pantolonu topukluyla şık ortamlara uyarlayabilir, spor ayakkabıyla konforunuzu arttırabilirsiniz.
Zeynep Tosun/ Trendyol, 550 lira