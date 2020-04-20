İlk kez bu kadar boş görüntülendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftaki ikinci gününde boş kalan sokaklar havadan görüntülendi. Bursa şehir merkezi dışında özellikle sahil yollarıyla meşhur Mudanya ve Gemlik ilçeleri de sessizliğe büründü.

BUDO ve İDO feribot iskelelerinin bulunduğu bölgelerdeki geniş otoparklarda araçlar olmayınca yüzlerce metrekarelik boş alan ortaya çıktı. Mudanya'da iğne atsan yere düşmeyecek şekilde kalabalığın görüldüğü sahil şeridinin boş hali de drone ile havadan görüntülendi. İnsanlar olmayınca kirlilik seviyesi de azalan denizin masmavi görüntüsü dikkat çekti.







