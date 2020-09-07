Ilıca Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Ilıca Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ilıca Şelalesi ülkemizde bulunan birçok şelaleden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Her şelalede olduğu gibi yukarıdan aşağıya hızlı bir şekilde akan ve böylece doğal bir güzellik oluşturan Ilıca Şelalesi de görenleri kendine hayran bırakacak güzelliktedir. Şelalenin çevresi de aynı zamanda oldukça güzel görüntüler sergilemektedir.

Ilıca Şelalesi Nerededir? Şelaleye Nasıl Gidilir?

Kastamonu İli’nin Pınarbaşı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ilıca Şelalesi, aynı adlı köye bağlıdır. Ilıca köyüne bağlı olan Ilıca Şelalesi Pınarbaşı İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktadır. Kastamonu'ya uzaklığı 107 kilometre olan Ilıca Şelalesi, Zonguldak'a 174 kilometre Ankara'ya ise 305 kilometre mesafede yer alır.

Kastamonu Pınarbaşı ilçesine gelerek Ilıca Şelale’si yol tabelaları takip edilir ve bölgeye ulaşılabilir. Pınarbaşı ilçesinden sonra 11 kilometre kadar devam edilen yolda çok sayıda viraj bulunmaktadır. Bozuk olan yollarda güzergahta yer alır. Viraj ve yollarda dikkatli olmak gerekmektedir.

Ilıca Şelalesi Özellikleri

Ilıca Şelalesi Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Kastamonu iline bağlı Pınarbaşı ilçesinde bulunur. Yorucu, stresli şehir hayatından kaçmak isteyen herkes muhteşem manzaralar sunan alanlara kaçmak ister. Bu alanlardan bir tanesi de Şüphesiz Ilıca Şelalesi’dir. Ilıca şelalesi özellikle bölgeye gelen herkesin görmesi gereken doğa harikalarından bir tanesidir. Şelale yaklaşık 14 metre yükseklikten dökülür. Döküldüğü yerde muhteşem bir görüntü oluşturan Ilıca Şelalesi görüntüsü ile kişilerde oldukça güzel hisler uyandırır. Özellikle küçük kaçamaklar arayan kişiler için Ilıca Şelalesi oldukça güzel alanlardan bir tanesidir.

Kastamonu il sınırları içerisinde bulunan Ilıca Şelalesi, Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunur. Horma kanyonu içerisinde akan Zara çayı ve kanyon çıkışında Ilıca Şelalesi bulunmaktadır. Ilıca Şelalesi’nin bulunduğu alana gelindiğinde şelaleye ulaşabilmek için bir süre yürüyüş yapmak gerekir. Kanyonun bulunduğu alanda yürüyüş, ahşap bir platform üzerinde yeşil ağaçların arasında gerçekleşmektedir.

Duyulan su sesi ile görenleri ben hayran bırakırken rahatlatıcı sesi ile kişilerde mutluluk uyandırır. Şelaleyi yukarıdan panoramik olarak izlenecek alanlarda bulunmaktadır. Ilıca Şelalesi özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında ziyaret edilebilecek alanlardan bir tanesidir. Yaz aylarında şelalede şelalenin akan bölgesinde bulunan gölette yüzülebilir. Kişiler yazın bunaltıcı sıcağından şelalenin serin sularında rahatlama keyfini yaşayabilir. Doğal güzellikler içinde yar alan Ilıca Şelalesi’ne gelen kişiler oldukça güzel duygular içinde bölgeden ayrılır.

Ilıca Şelalesi Ulaşım Nasıl Yapılır?

Horma Kanyon’u içerisinde bulunan Ilıca Şelalesi Kastamonu ilinin Pınarbaşı ilçesinde yer almaktadır. İlçeye yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta Ilıca Şelalesi Horma Kanyonu’nun ahşap yol çalışmaları ile 4 kilometrelik bir yürüyüş yolu oluşturularak ziyaretçilere hizmete başlamıştır. Horma Kanyon’u boyunca yürüdükten sonra 4 kilometre kadar içeride ziyaretçileri şelale karşılar. Şelaleye Pınarbaşı'ndan ulaşmak için karayolu kullanılır. Ancak Horma kanyonu da bölgeye ulaşım imkanı bulunur. Ilıca Şelalesi kamp ve konaklama imkanı da bulunmaktadır. Küre Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan bölgede şelaleye yakın 14 ahşap Bungalov ev bulunur. Ayrıca çadır kurmaya izin verilen alanda kampta yapılabilir.

Ilıca Şelalesi Giriş Ücreti Ne Kadar Ziyaret Saatleri Kaçtadır?

Ilıca şelalesi giriş ücreti 5 TL olarak belirlenmiştir. Haftanın her günü bölgeye giriş mümkündür.