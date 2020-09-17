Ilıca Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ilıca Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Türkiye’nin en turistlik mekanları arasında yer alan Çeşme Ilıca plajı ile oldukça ünlüdür. Bölgede çok fazla plaj olsa dahi Ilıca plajı özelikleri nedeni ile diğerlerinde ayrılmaktadır.

Ilıca Plajı Hakkında Bilgi

Ilıca plajı, ülkemizin en güzel yerinde olan yalnız yazın değil ilkbahar ya da sonbahar da denize girilebilen bir plaj olarak bilinmektedir. Bunun nedeni, ılıcan plajının yeraltı kaynak suyuna çok yakın mesafede olmasıdır ve yeraltı kaynak suyu tarafından beslenmesidir. Ilıca plajını yeraltından çıkmakta olan sıcak ve mineralli suları plaja sıcak ve şifalı kılmaktadır. Ülkemizin en güzel ve de en büyük sayılan plajları arasında yer almakta olan bu plajda tane tane altın renginde kumlar bulunur. Baştan başa gezmek nerdeyse imkansız olan Ilıca plajı, yaklaşık olarak 3 km sahil şeridi ve de geniş yüz ölçümü ile deniz severlerin uğrak yeri olmaktadır.

Ilıca Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ilıca plajı, İzmir ilinin çeşme ilçesinde bulunmaktadır. Bu plaj Çeşme’ye yalnızca 3 km uzaklıkta yer almaktadır. Çeşme’ye varıldığında Ilıca yolu sapağına saparak yaklaşık yarım saatte ulaşmak mümkündür. Fakat Çeşme’ye hiç girmeden Çeşme çevreyolundan hemen 7 km sürecek yolculuk ile de varmak mümkündür. Ayrıca isteyen kişiler otobüs ile gelmek isteyen kişiler için çeşme şehir merkezinden ılıca plajına kadar dolmuş ile bölgeye rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Ilıca Plajı Özellikleri

Hemen hemen her yaştan insanın kendi en mutlu hissettiği Çeşme plajlarının ve bunlar arasında özellikle Ilıca Plajı’nın en önemli olan özelliklerinden birisi de tabiki kıyıdan denize doğru giderken yaklaşık olarak yüz metrelik şeridin bir insan boyunu geçmeyecek şekle sahip bir derinlikte olmasıdır. Sığ sularda ve de özellikle termal kaynaklar ile beslenen sularda yüzmeyi seven insanlar için bu plaj oldukça uygundur.

Bunların yanı sıra bir de bu ılıca gibi plajlar yüzmeye yeni başlayan insanlar ve de çocuklar için genel olarak son derece elverişli plajlar olmaktadır. Ilıca plajında genel olarak sıcak deniz ve de rüzgarın güzel bir karışımı yer almaktadır. Yazın o güzel ve sıcak günlerinde dahi öğleden sonra çıkan hava da çıkmakta olan İmbat rüzgarları, serinliği ile havayı rahatlatmaktadır. Ne kadar bu ılıca plaj kalabalık olsa da, bu plajda rahatça güneşlenmek, yürümek ve spor yapmak her zaman mümkün olmaktadır.

Ilıca Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Ilıca plajında yaz sezonu genelde kamp yapmak için çok kolay bir sezon değildir çok kalabalıktır. Ama sezon dışında genelde bir zamanda kamp kurmak mümkündür. Bu plajda sadece şezlongları kiralamak ücretlidir. Hiç kuşkusuz ki muhteşem plaj da sezon dışında da kamp yapan kişi sayısı çoktur. Bu plajda kamp yapmak ücretsiz bir durumdur. Dileyen ve yer bulan herkes bu plajda kamp yapma hakkına sahip olmaktadır.

Ilıca Plajı Giriş Ücreti

Ilıca plajına girişler ücretsizdir. Bu plaj boyunca şezlong ya da şemsiye gibi ihtiyaçları için büfeler yer almaktadır. Ayrıca plajda bazı yerlerde voleybol sahaları da yer almaktadır. Bu nedenle mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.