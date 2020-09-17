Ilıca Halk Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ilıca Halk Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Ilıca Halk Plajı; temiz ve berrak denizi ve plaj alanı ile ülkemizin en güzel plajları arasında. Yaz aylarından çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan plaj, keyifli ve unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenlerinde uğrak mekanlarından.

Ilıca Halk Plajı Hakkında Bilgi

Ilıca Halk Plajı'nın toplam uzunluğu 3 kilometredir. Plaj, genel olarak kalabalık olsa da plajda sakin alanlar bulunabilmektedir. Plaj, yorucu bir çalışma döneminden sonra dinlenmek ve stres atmak için seçilecek en iyi tercihler arasındadır. Tertemiz kumsalı, berrak denizi ve geniş, uzun sahil alanı ile göz alıcı bir doğal güzelliğe haizdir.

Ilıca Halk Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ilıca Halk Plajı, turizmin gözde illerinden İzmir'de bulunuyor. İzmir ilinin ise sevilen turistik ilçelerinden Çeşme'nin sınırları içerisinde yer alıyor. Ilıca Halk Plajı isminden de anlaşılacağı üzere bir halk plajı aynı zamanda da bölgenin en güzel ve tercih edilen plajıdır.

Toplu taşıma araçları ile plaja rahatlıkla gidilebilmektedir. Bunun için yapılması gereken tek şey Çeşme merkezden kalkan Ilıca Plajı'ndan geçen dolmuşlara binmek. Toplu taşıma araçları yerine özel araç ile Ilıca Halk Plajı'na gitmek isteyenler Çeşme merkezden yola devam ederek Ilıca tabelalarını takip edebilirler. Çevre yolunu kullanarak Ilıca'ya varmak isteyenler yollarını yaklaşık olarak 4 kilometre kadar uzatmış olmakla beraber bu alternatif güzergahı da seçebilirler.

Ilıca Halk Plajı Özellikleri

Ilıca Halk Plajı, yer altı kaynaklarına yakın bir konumda olmasından ötürü yer altı suları ile birleşmektedir. Böylelikle ortaya çıkan mineralli sular, insan sağlığı açısından oldukça yararlıdır. Bu önemli özelliğinden ötürü Ilıca Halk Plajı, insan sağlığına iyi gelen özel bir plaj yapısına sahip olarak diğer plajlardan ayrılır. Ilıca Halk Plajı'nın kumsalı çok temiz ve sarı renklidir. Bu nitelikleri ile bir hayli beğenilmektedir. Ayrıca deniz sığ olup sahil güvenliği bulunmaktadır.

Ilıca Halk Plajı, çeşitli aktivitelerinin yapılabildiği eğlenceli ve keyifli dakikaları aileniz, sevdiklerinizi ile beraber doyasıya yaşayabileceğiniz özel bir plaj. Bu eğlenceli aktivitelerin içinde su sporları ve plaj oyunları tatilcilerinin gözde aktiviteleri olarak göze çarpıyor. Ilıca Halk Plajı'nın oldukça temiz olması, her yıl birçok insanı kendine çekmesinde en büyük etken.

Ilıca Halk Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Ilıca Halk Plajı, sadece yaz aylarında değil aynı zamanda ilkbahar ve sonbahar aylarında da içinde bulunduğu coğrafya itibari ile denize girilebilen bir plajdır. Ilıca Halk Plajı'na yakın pek çok otel ve pansiyon bulunmaktadır. Bu güzel tesislerde konaklama imkanı değerlendirilebilir. Bu tesislerdeki konaklama olanakları dışında kamp yapmayı sevenler için plajın bulunduğu bölgede kamp yapabilmek için uygun noktalar var. Kamp keyfini sevdiklerinizle beraber mutlulukla yaşarken yeme ve içme gibi temel ihtiyaçlarınızı plajdan kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Ilıca Halk Plajı Giriş ücreti (2020)

Ilıca Halk Plajı'na girişler ücretsizdir. Plaja gitmek isteyenler ziyaret saatlerini de merak etmektedir. Ilıca Halk Plajı'nda ziyaret saatlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Plajda, şezlong ve şemsiye tatilcilerin temel ihtiyaçları arasındadır. Ilıca Halk Plajı'na gelenler bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamamakta ve oldukça rahat ve huzurlu bir şekilde güneşlenerek tatillerini geçirme olanağına sahip olmaktadır. Şezlong ve şemsiye fiyatları ise 10-TL ile 25-TL arasında değişen makul fiyatlardadır.