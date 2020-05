İlginç kabinlerde tatil keyfi! Koronadan uzak doğayla iç içe...

Norveç’in ıssızlığına gömülmek için gelecekte seyahate çıkmayı planlayan gezginler, kuş kafesi şeklindeki evleri tercih edebilirler. Her şeyden ve herkesten uzak bir şekilde bir tatil yapılabilecek evlerden biri Fauske’de bir diğeri ise Langeland’ta bulunuyor. Birdbox denilen minyatür kabinlerin ana fikrinde “Fauske’de rahatlama, canlanma ve şarj olma” gibi mottolar yer alıyor. Tanıtımı yapılan web sitesinde ise evler hakkında bilgiler şu şekilde:









“En uç noktada bir konfor içerisinde, kendinizi doğaya yakın hissedin. Masalsı Blegja ve Fordefjord Sıra Dağları’nın manzarasının keyfini çıkarın. Kuş cıvıltıları, akan nehir sularının dinginliği ve rüzgârın ağaçlara fısıldaması ile gerçek Norveç kırsalının ruhunu hissedin. Fiyordlardan aşağı doğru yürüyün, nehirde yüzün, çevredeki dağlarda yürüyüş yapın, güzel bir kitap ile dinlenin ya da meditasyon yapın. Eşsiz Birdbox deneyimini keşfedin.”









Küp şeklindeki kabinler, hiçliğin ortasında izole olmak isteyen iki kişi için mükemmel bir nokta. Birdbox’ta heybetli pencerelerden bakarken doğanın tadını çıkarabilirsiniz. İster kitap okuyun isterseniz kocaman yatakta dinlenin, bir bardak çay ya da kahve eşliğinde keyfinize bakabilirsiniz.





Kalmak için daha büyük bir yer mi arıyorsunuz? O halde Langeland’teki Birdbox’a bir göz atalım. Bu bölgedeki Birdbox kabinlerinin tanıtımı ise şu şekilde yapılmış: “Langeland’teki Birdbox’ın konforlu ve rahatlatıcı atmosferinin keyfini çıkarın. Doğanın yanı başında muhteşem manzaralar eşliğinde uyumanın tadına varın. Yatağa uzanıp etrafınızdaki olağanüstü dağları izleyin. Kayak meraklısı iseniz doru yerdesiniz ya da yürüyüş botlarınızı giyin ve yakın patikalarda nefes kesici yolculuklara çıkın. Canlandırıcı etkisi olan Langelandsvatnet Gölü’nde yüzün ve yazın göl çevresinde yürüyüş yapın. Tecrübe edecekleriniz için tek limit, hayal gücünüz olsun.”







Langeland’teki bu konaklama noktası da her şeyden ve herkesten kaçmak isteyen çiftler için mükemmel bir yer. Fauske’dekine göre daha büyük bir alana sahip olan kabinde ilave iki tane daha koltuk bulunuyor. Her iki mülkte de banyo mevcut. Birdbox Langeland’te yaz ayları konaklama günlük 1500 TL’den başlıyor ve Airbnb üzerinden rezervasyon yapılabiliyor. Birdbox Fauske’de ise 1000 TL gibi bir ücretle başlayan fiyatlarla konaklanabiliyor. Her iki kabin, birbirine yaklaşık 20 dakikalık mesafede bulunuyor.









Çevrede gezilecek yerler arasında Norveç’in savaşının son günü anısını yaşatan Luftkampmuseum, somon balık avlanabilecek Nausta Nehri, 800’den fazla parçanın sergilendiği Sogn og Fjordane Sanat Müzesi, etkileyici Laukelandsfossen Şelalesi, üzerindeki köprüden rahatça izlenen coşkulu Likholefossen Şelalesi, Sunnfjord’dan getirilen çatılarındaki yeşilliklerle ilgi çeken Sunnfjord Müzesi gibi ilgi çeken noktalar bulunuyor.