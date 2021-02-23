Ilgaz Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ilgaz Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Ilgaz kayak merkezi Karadeniz'de en çok ziyaret edilen yerlerden birisidir. Özellikle kış mevsiminde Ilgaz Kayak Merkezi hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmektedir. Bu kayak merkezi Aralık ve Nisan ayları arasında yoğun ziyaretçi akımına uğrar. Bundan dolayı ziyaret etmek istiyorsanız bu tarih aralığını beklemeniz gerekmektedir.



Ilgaz Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Ilgaz Kayak Merkezi ülkemizde yer alan kayak merkezlerinden bir tanesidir. Ilgaz Sıradağları eteğinde yer alan bu kayak merkezi sürekli olarak ziyaret edilen yerlerden birisidir. Aynı zamanda bulunduğu yer bir milli park ilan edilmiştir. Milli park olarak da korunan bir bölgededir. Ilgaz Kayak Merkezi muhteşem atmosfere sahip bir kayak merkezidir. Ilgaz Kayak Merkezi tam olarak 1850 metre yükseklikte bulunan bir bölgededir.



Bu tesiste en yüksek ziyaretçi Aralık ayında gelmeye başlamaktadır. Nisan ayına kadar ziyaretçi kabul etmektedir. Ilgaz Kayak Merkezi'nde yetişen tek ağaç köknar ağaçlarıdır. Kayak merkezini ziyaret ettiğinde sürekli olarak köknar ağaçlarını görebilirsiniz. Ilgaz Kayak Merkezi genel olarak sisli bir havaya sahiptir. Bundan dolayı bölgede kayaklar veya snowboardlar diğer kayak merkezlerine göre daha yavaş yapılmaktadır.



Tesiste birçok kayak pisti bulunmaktadır. 2013 yılından beridir buraya yapılan kayak pistleri ile dilediğiniz gibi kayak yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu kayak merkezinde kayağa yeni başlayanlar için de bir adet alıştırma sahası bulunmaktadır. Bu alıştırma sahası ile birlikte gönül rahatlığı ile kayak yapabilirsiniz. Kayak öğretmenleri eşliğinde de burada kayak öğrenmeniz mümkündür. Bu bölgede 1 tane taşıma bandı ve 1 tane de teleski bulunmaktadır.



Ilgaz Kayak Merkezi Nerede?



Ilgaz Kayak Merkezi Kastamonu ve Çankırı arasında bulunan bir bölgededir. Büyük çoğunluğu Kastamonu'nun Ilgaz ilçesinde yer almaktadır. Ilgaz sıradağlarında bulunan bir kayak merkezidir.



Ilgaz Kayak Merkezine Nasıl Gidilir?



Ilgaz Kayak Merkezi'ne gitmek son derecede kolaydır. Dilerseniz Çankırı yolundan dilerseniz de Kastamonu'ya geldikten sonra bu kayak merkezine ulaşım sağlayabilirsiniz. Ilgaz Kayak Merkezi'ne hem özel araçlarınız ile hem de toplu taşıma ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Toplu taşıma ile ulaşım sağlamak için öncelikle Kastamonu merkezde yer alan minibüsleri ya da halk otobüslerini kullanabilirsiniz. Halk otobüsleri ve minibüslerini kullanarak önce Ilgaz ilçesine daha sonra da Ilgaz kayak merkezine ulaşım sağlayabilirsiniz.



Ilgaz ilçesine geldikten sonra burada bulunan dolmuşları kullanabilir ve aktarmalı bir şekilde Ilgaz kayak merkezine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ilgaz Kayak Merkezi'ne özel araçlarınız ile birlikte ulaşabilirsiniz. Ilgaz ilçesine araba ile geldikten sonra kayak merkezine giden tabelalar yer almaktadır. Bu tabelalar aracılığı ile Ilgaz kayak merkezine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Ilgaz Kayak Merkezi'ne ulaşmak için bu noktadan itibaren navigasyon da açabilirsiniz.



Ilgaz Kayak Merkezi Ücreti



Ilgaz Kayak Merkezi'ne giriş ücreti araçsız bir şekilde 6 liradır. Eğer otomobiliniz ile giriş sağlayacaksanız bu fiyat 18 TL olarak belirlenmiştir.



Ilgaz Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?



Ilgaz Kayak Merkezi'nde ortalama olarak otel ve konak fiyatları tek kişi için 250 TL'dir.