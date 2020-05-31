Ilgaz Dağı nerede? Ilgaz Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre?

Türkiye kayak merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı, kış aylarında kayak turizmi yoğunlaşmaktadır. Bitki örtüsü zengindir. Ankara’ya 200 kilometre, Ilgaz ilçesine ise 25 kilometre uzaklıkta bir Dağdır. Milli Park özelliğine sahip olan Ilgaz Dağı aynı zamanda yaban hayatını geliştirildiği bir alandır.

Ilgaz Dağı Nerede?

Kastamonu- Çankırı yolunun geçtiği ve uzunluğu 50 kilometreyi bulan Ilgaz Dağı kütlesi, iki zirveden oluşmaktadır. Ankara’nın kuzeyinde ve Kastamonu’nun güneyinde yer alan bu dağ, uzun bir yer kütlesi görünümündedir. Kuzeyinde Kastamonu’nun yanı sıra Karabük ve Küre Dağları yer almaktadır. Güneyde Ankara’nın yanı sıra Çorum ve Amasya yer almaktadır. Ilgaz Dağı Güney-Batı, Kuzey-Doğu yönünde uzanmaktadır. Güneyinde Karasal iklim, kuzeyinde ise Karadeniz iklimi görülmektedir. Köroğlu Dağları ile birleşiktir.

Karadeniz kıyılarına 200 kilometre uzaklıkta olan Ilgaz Dağı, açılan tüneller sayesinde ulaşımı daha kolay bir hale gelmiştir. Boylamı 33,78ºD, Enlemi ise 41,08ºK’dır. Yüz ölçümü 152,653 ha’dır. Çevresinde, Bayramören, Kurşunlu, Tosya, İhsangazi ve Ilgaz ilçeleri bulunmaktadır.

Ilgaz Dağı Yüksekliği

Yatay ve yüksek bir yer kütlesi görünümündeki Ilgaz Dağı, iki büyük zirveden oluşmaktadır. Bu iki zirve karlarla kaplıdır ve turizme açıktır. 2587 metre yükseklikteki Büyükhacat, Ilgaz’ın en yüksek noktasıdır. 2546 metrelik Küçükhacat ise en yüksek ikinci tepeciktir. Kuzeydoğu-güneybatı uzantılı bu dağ, Doğu Karadeniz’in zirvesidir. Ormanlık alanlara sahip dağ, bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Kuzey yamaçlarında Karadeniz bitki örtüsü ve dağlar, güney yamaçlarında ise karasal iklime ait bitki örtüsü yer almaktadır.

Ilgaz Dağı Efsanesi

Ilgaz Dağları ve bitişiğindeki Köroğlu Dağları, Köroğlu efsanesine konu olmuştur. Bu efsane Anadolu efsane kültürünün baş yapıtlarından biridir. Bu efsane 16. yüzyılda yaşanmıştır. Efsaneye konu olan Ruşen Ali, Ilgaz Dağlarını ve Köroğlu Dağlarını kendine mesken edinmiştir. Efsaneye göre bu dağlarda birlik oluşturarak Bolu Beyi’ne karşı mücadele etmiştir.

Ruşen Ali ozandır ve babası olan Koca Yusuf Bolu Bey’inin seyisidir. Bolu Beyi Koca Yusuf’tan değerli bir at bulmasını ister. Koca Yusuf da uzun aramaların ardından ileride değerli olacağına inandığı iki tay satın alır. Ancak Bolu Beyi tayları hiç beğenmez. Koca Yusuf’un gözlerine mil çekilmesini emreder.

Koca Yusuf iki cılız tayla evine gelir. Bu olaydan sonra Ruşen Ali’nin lakabı ‘Köroğlu’ olur. Babası Ruşen Ali’den bu iki tayı en iyi şekilde yetiştirmesini ister. Bu iki taydan biri çok güzel bir at olur ve adı Kırat olur. Kırat da Köroğlu kadar Bolu’da ünlenmiştir.

Seyis Yusuf, sihirli pınardan köpük içerek gözlerinin açılmasını diler. Ruşen Ali ile birlikte pınara gider. Ancak pınardan Ruşen Ali içer ve şairlik, mertlik ve güç kazanır. Babasının ise gözleri iyileşmez.

Seyis Yusuf oğlu Ruşen Ali’den intikamının alınmasını ister. Bolu Bey’i ile uzun süren mücadele sonunda Köroğlu babasının intikamını alır. Türk Efsane Kültürünün başyapıtlarından biri olan Köroğlu Efsanesi, Ilgaz ve Köroğlu Dağlarında cereyan eder.

Köroğlu’na nispet edilen ‘tüfenk icat olundu, mertlik bozuldu’ sözü bu yörenin en meşhur sözlerinden biridir. Köroğlu Çamlıbel bölgesinde etrafına topladığı adamlarla Bolu Beyi’ne karşı yıllarca mücadele etti. Zalim yöneticilere karşı mücadele denildiği zaman ilk akla gelen efsanelerden biri Köroğlu efsanesidir. Köroğlu, yiğitliğin ve mertliğin simgesi haline gelmiş bir halk kahramandır.