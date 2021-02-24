Ilgaz Dağı Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ilgaz Dağı Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Ilgaz dağı milli parkı Batı Karadeniz turizmini canlandırmış olan en çok tercih edilen yerlerden bir tanesidir. Ilgaz dağı milli parkı 1976 yılında faaliyete girmiş ve o tarihten bu yana birçok kişinin ziyaret ettiği bir milli park haline gelmiştir. Ilgaz dağı milli parkının bir bölümü de Çankırı sınırları içerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla bu parka iki ilden de ulaşım sağlamak mümkündür. Yapılan yeni Ilgaz dağı tüneli ile birlikte Ilgaz dağı milli parkına ulaşım da aynı doğrultuda kolaylaşmıştır.



Ilgaz Dağı Milli Parkı Nerede?



Ilgaz dağı milli parkının bir bölümü Kastamonu bir bölümü de Çankırı ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Kastamonu'nun Ilgaz ilçesinde yer almaktadır.



Ilgaz Dağı Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Ilgaz dağı milli parkına hem özel aracınız ile hem de özel halk otobüsü ile ulaşım sağlamak oldukça kolaydır. Özellikle yeni açılan Ilgaz dağı tüneli ile birlikte bu milli parka da ulaşım kolaylaşmıştır. Özel aracınız ile birlikte Ilgaz dağı milli parkına Ilgaz ilçesine geldikten sonra ulaşım sağlayabilirsiniz. Ilgaz dağı milli parkı tabelaları ilçeye geldikten sonra gözükecektir. Bu tabelaları takip edebilir ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.



Ilgaz dağı milli parkına ulaşım sağlamak için özel halk otobüslerini de kullanabilirsiniz. Kastamonu merkeze geldikten sonra Ilgaz dağı milli parkına giden pek çok dolmuş ve otobüs bulunmaktadır. Bu otobüsleri de kullanarak hızlı bir şekilde Ilgaz dağı milli parkına maksimum 2 aktarma ile birlikte ulaşım sağlayabilirsiniz.



Ilgaz Dağı Milli Parkı Konaklama



Ilgaz dağı milli parkında konaklama imkanları da gelişmiştir. Ilgaz dağı milli parkının yakınlarında bulunan oteller ile birlikte bu park ve çevresinde kolaylıkla konaklayabilirsiniz. Ilgaz dağı milli parkında bütçeye uygun olan konaklama imkanları bulunmaktadır. 3 yıldızlı ve 4 yıldızlı otellerde konaklayarak bu parkta doyasıya güzel bir gün geçirmeniz mümkündür. Ilgaz dağı milli parkında aynı zamanda pansiyonlar da bulunmaktadır. Pansiyonlarda da kalarak konaklama maliyetinizi en aza indirebilirsiniz.



Ilgaz Dağı Milli Parkı Kamp



Ilgaz dağı milli parkı yeşilliği bol olan yerlerden bir tanesidir. Dolayısıyla orman da yer aldığından dolayı bu bölgede kamp yapabilirsiniz. Ilgaz dağı milli parkında kamp olanakları gelişmiş olup istediğiniz takdirde Bungalov evleri ya da çadırları kiralayabilirsiniz. Ilgaz dağı milli parkı bundan dolayı kampçıların en çok uğradığı yerlerden bir tanesidir.



Ilgaz Dağı Milli Parkı Giriş Ücreti



Ilgaz dağı milli parkına giriş ücreti 5 TL'den oluşmaktadır. Eğer öğrenciyseniz 2.5 TL'ye bu milli parka giriş sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bisiklet ile girişler için de yine 5 TL ücret alınmaktadır. Otomobil ile giriş yapmak isteyenler 15 TL ücret ödemek durumundadır.



Ilgaz Dağı Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



- Büyük bir habitat zenginliği vardır.

- Yüzölçümü 6.700 hektardan oluşmaktadır.

- Bitki örtüsü oldukça zengindir

- Batı Karadeniz'de bulunur.