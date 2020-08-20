Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde Kamp alanları belirleniyor

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Kovıd-19 pandemisi sonrasında Karadeniz Bölgesine yönelik artan alternatif turizm ilgisiyle ilgili çalışmalar yoğunlaştırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ilgaz Dağı Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan iş birliği ile Milli Parklar Bölgesinde olası kamp alanlarının tespit edilerek turizme kazandırılması için teknik çalışma başlatıldı.





Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürcan Gürgen başkanlığında gerçekleştirilen kamp alanlarının belirlenmesine yönelik teknik çalışma kapsamında, Çankırı ve Kastamonu’yu içine alan Ilgaz Dağı Milli Parkı alanlarında saha çalışmaları gerçekleştirildi. Ilgaz Dağı Milli Parklar Müdürü İsmail Sevimler, Müdür Yardımcısı Kamil Kesimoğlu ve KUZKA Uzmanı N. Emre Gürgen’den oluşan ekip, belirlenen alanlara teknik inceleme gezileridüzenleyerek kamp alanı için uygunluk ve noktasal yer tespit çalışmaları yaptı.



Belirlenen kamp alanları uzun vadeli planda yer alacak



Saha çalışmalarının tamamlanmasından ardından Prof. Dr. Gürcan Gürgen ve ekibi, çalışmaya destek sağlayan Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantıda milli parklar bölgesinde gerçekleştirilen saha çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılarak, kamp alanlarına ilişkin elde edilen teknik bilgiler paylaşıldı. Protokol kapsamında milli parkların uzun vadeli gelişme planlarındayer alacak olan yeni kamp alanları bilgisi, söz konusu alanda alternatif turizmin geliştirilmesi amacıyla kullanılacak.



Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın yürütmekte olduğu Bütünleşik Turizm Projesi kapsamında hazırlanan “Kamp Alanları Raporu” sonucunda yapılması kararlaştırılan kamp alanları teknik çalışması sonrasında, bölgede doğa turizmine olan ilgiye katkı sağlaması bekleniyor.