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İkonik Şelale
Seyahat
Haber Giriş: 17.04.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

İkonik Şelale

İkonik Gasadalur Köyü, Atlantik Okyanusu’nun ortasındaki 18 adadan oluşan, Danimarka’ya bağlı özerk bir ülkede. Bu adaların her köşesi yemyeşil ve doğayla iç içe. Fotoğrafta turistler için cazibe noktası olan Gasadalur’daki ikonik şelaleyi görüyorsunuz. Göller, uçurumlar, kartpostaldan fırlamış gibi evlerle 5-10 kişinin yaşadığı ıssız, güzel köylerle süslü adaların bazıları birbirine tünellerle bağlı.

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Bu ülkenin adını biliyorsanız cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 17 Nisan Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

İkonik Şelale

Geçen haftanın kazananı Rasime Erkan (Filipinler)

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