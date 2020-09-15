İkinci Kılıç Arslan Türbesi ve köşkü, turizme kazandırılacak

Kentte, halk tarafından Kırkkızlar adıyla bilinen tepede bulunan Selçuklu Devleti sultanlarından 2'nci Kılıçarslan'ın türbesi ve köşkünün turizme kazandırılması için Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Türbe ve köşk aslına uygun şekilde restore ediliyor. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, tarihimiz için önemli bir değere sahip türbenin restorasyonuna başladıklarını belirterek, '"Biz ecdadımızın bıraktığı bütün bu eserleri sahipleniyoruz. 2'nci Kılıç Arslan tarihimiz için önemli bir isimken Aksaray’daki türbesi de aynı şekilde tarihimiz için bizler için gelecek nesiller için önemlidir. Bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması adına elimizden gelen hassasiyeti gösteriyor, gayretle çalışıyoruz" dedi. Osmanlı, şunları söyledi:



"Mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Sultan 2'nci Kılıç Arslan Türbesi ve köşkü, Aksaray’a hakim konumda olan Kırkkızlar adıyla bilinen tepede inşa edilmiştir. Halk arasında Kırkkızlar Köşkü olarak da bilinen yapının geçmişteki işlevine yönelik literatürde farklı görüşler bulunmaktadır. Yapının adı kaynaklarda Kılıç Arslan Köşkü, Kılıç Arslan Türbesi İmareti, Kırkkızlar, Kırkkızlar Konağı, Kırklar, köşk, zaviye ve mescit olarak geçmektedir. Kaynaklarda farklı bilgiler mevcut olsa da Kılıç Arslan Türbesi'nin 1260’lı yıllarda yapılan bir makam türbesi olduğu, 2'nci Kılıç Arslan ile Moğollar tarafından öldürülen torunu 4'üncü Rükneddin Kılıçaslan’ın iç organlarının buraya defnedildiği belirtilmektedir. Kaynaklarda, şehzadeliği döneminden başlayarak Aksaray’a çok büyük önem veren, birçok eser yaparak kenti, Anadolu Selçuklu Devleti’nin ordugahı haline getiren 2'nci Kılıç Arslan'ın, burada bir köşk yaptırdığı ve bu köşkün yanına imarethane, dinlenme yeri ve zaviye yaptırdığı, hareminin de burada olduğu ve bu nedenle Kırkkızlar isminin veriliği bildirilmektedir.''





2021'in sonlarına doğru açılması planlanıyor



Restorasyonun aslına uygun olarak yapıldığını ifade eden Osmanlı, ''Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzce koruma altına alınan ecdat yadigarı 2'nci Kılıç Arslan Türbesi ve Kırkkızlar Köşkü'nün, aslına uygun bir şekilde onarılması amacıyla restorasyon çalışmalarına başladık. Restorasyon kapsamında halen türbede genel temizlik ve derz işlemleri yapılmakta olup köşk yapısı için dönem örnekleri ve yerindeki izler incelenerek Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile yenileme kararları uygulanmaktadır. Söz konusu yapıların konumu Aksaray’a seyir imkânı sağlayan bir konumda olması nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından kullanılması da amaçlanmaktadır. Restorasyon ve çevre düzenlemesi kararları ve tasarımlarında bir yaşam alanı olarak düşünülen ecdat yadigârı eserlerin 2021 yılının sonlarına doğru halkın ve Aksaray turizminin hizmetine sunulması planlanmaktadır'' diye konuştu.