İki yılda bir çiçek açan meydan
Fotoğraftaki yerin adı Grand Place (Büyük Meydan). Meydanda belediye binası, kent müzesi gibi birçok idari yapı var. UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen meydan, kentin kalbi sayılıyor ve turistlerin en çok ziyaret ettiği nokta. 500 binden fazla begonyayla oluşturulan dünyaca ünlü çiçek halısı, iki yılda bir bu meydanın zeminini kaplıyor.
Meydanın bulunduğu şehrin adını biliyorsanız cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 3 Nisan Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Didem Demir (İspanya)