İki yatak odalı ev fiyatına koca köyü satılığa çıkardılar

Evler Londra’daki lüks dairelerle aynı fiyat

Dört yıldır her mülkün bir Londra dairesi ile aynı fiyattan satılığa çıktığı tarihi bir köyün nihayet bu yıl satılacağına dair umutlar yüksek…Galler'in Powys kentinde, Machynlleth yakınlarındaki Aberllefenni'de onlarca dönümlük tarım arazisi ile birlikte 16 kır evi, ilk olarak Haziran 2016'da 1,5 milyon sterlin karşılığında kapatıldı. O zamandan beri çok fazla ilgi oldu, ancak fiyatının 350 bin euro’ya düşmesine rağmen satılamadı. Bir araya getirilen tüm evler şimdi Londra'nın lüks bölgelerindeki havalı iki yataklı bir daire ile hemen hemen aynı değerde… Ancak, emlakçısı Dafydd Hardy, 2021'in uğurlu geleceğine inanıyor.

Aslında yatırım için alınmıştı

Şu anda kiracı olan mülklerin tümü, yakındaki arduvaz taş ocağı işçileriden oluşuyordu ve 1960'larda siteyi ünlü bir firmanın genel müdürü olan John Lloyd geri aldı. Şirket daha sonra taş ocağını Nisan 2016'da sattı ve evleri de birkaç ay sonra satışa çıkardı.









Pandemi kısıtlamaları işe yaradı

Hardy, " Son zamanlarda burayı pandemi kısıtlamalarına rağmen çok daha fazla kişi görmek istiyor” dedi. "Aslında, bu kısıtlamalar iyi bir şey olabilir, çünkü insanların bir mülk hakkında bakmadan önce mümkün olduğunca çok bilgi edinmek istemesine neden oluyor.”