İki yabancı bir trende iki gün boyunca mahsur kaldı, sonra başka bir ülkede karşılaştılar… Şimdi evliliklerinin 30’uncu yılını kutluyorlar

Nina Andersson ve arkadaşı Loa tren vagonunun kendilerine kalacağını umuyorlardı. Nina kapıdan kafasını uzatıp kompartımanın boş olduğunu gördüğünde Loa'ya sırıttı ve mutlu bir şekilde eliyle işaret etti. Şansları yaver gitmiş gibi görünüyordu; tıka basa dolu bir trende boş bir vagon.

CNN Travel’a konuşan Nina, “Bunun harika olacağını düşündük, sadece ikimiz. Her şeyi yaydık, böylece her birimiz uzanmak için bir kanepeye sahip olabilirdik. Sonra birden kapıda büyük bir 'güm, güm, güm' sesi duyduk” dedi.

BİR AY SÜRECEK TREN YOLCULUĞU SÜRPRİZLE BAŞLADI

1990 yazıydı ve 20 yaşındaki Nina, arkadaşı Loa ile bir ay sürecek bir demiryolu macerasının parçası olarak Macaristan'ın Budapeşte kentinden Yunanistan'ın Atina kentine seyahat ediyordu. İki arkadaş da genç gezginlere Avrupa'da sınırsız demiryolu seyahati sağlayan bir tren bileti almıştı.

Nina, “Ben İsveçliyim, o sırada İsveç Radyosu'nda çalışıyordum ve seyahat için para biriktirmiştim. Tüm Avrupa'yı görmek istiyordum” dedi.

Budapeşte'den Atina'ya trenle seyahat etmek, Doğu Avrupa'nın güneyinden geçerek yaklaşık dört gün sürecekti. Belgrad'da yolcular tren değiştirmek zorunda kaldı. İşte o zaman Nina ve Loa boş kompartımanı kaptılar ve ekstra alanın tadını çıkarmaya hazır bir şekilde yerleştiler. Sonra kapı çalındı. O anda ikisi de yalnızlıklarının kısa süreceğini anlamışlardı.

“Ve sonra kapının arkasında üç kafanın içeri girdiğini gördük” diyen Nina şunları söyledi:

“Bir İskoç, bir İngiliz ve bir İrlandalıydı. Sanki bir şakanın başlangıcı gibiydi. 'Bu da ne böyle' diye düşündüm. Üç adam arkadaş canlısıydı, özür diliyorlardı ve biraz nefes nefese kalmışlardı. Son trenlerinde uyuyakaldıklarını ve bu treni neredeyse kaçırdıklarını anlattılar. Aslında bu tren istasyondan çıkmaya başlamıştı ama aniden yavaşladı. Tren durduğu sırada üç yolcu trene atlamayı başarmıştı.”

Üç adam da Nina ve Loa ile benzer yaştaydı; yirmili yaşların başında. Hepsi de büyük sırt çantaları ve yıpranmış tren tarifeleri taşıyordu. İngiliz olan Steve, Londra'dan gelen bir duvar ustasıydı. İrlandalı Paul kibar ve ciddiydi.

Ama Nina'nın asıl dikkatini çeken İskoçyalı, Glasgowlu Derek'ti. Arabaya hücum edenlerin başında o vardı. Bir şekilde iddialı, özür dileyen ve aynı anda çekici görünüyordu.

Nina, Derek ile ilgili ilk gözlemini, “Bu kadar ileri gitmesi ama kaba olmaması fikri çok hoşuma gitti. Neredeyse çocuk gibiydi. Diğer ikisinden farklı görünüyordu. İlginç biriydi” sözleriyle anlattı.

İŞÇİLERİN GREVİ ONLARIN BİRBİRİNİ TANIMASINI SAĞLADI

Tanışmalar, seyahat hikâyeleri, paylaşılan atıştırmalıklar derken, grubun trenin Belgrad tren istasyonundan hâlâ hareket etmemiş olduğunu tam olarak anlaması biraz zaman aldı. Tren, planlanan kalkış saatinden uzun süre sonra hareketsiz kaldı.

Sebebini bir süre sonra anladılar; Yugoslav tren işçileri grevdeydi. Bu tren yakın zamanda hiçbir yere gitmeyecekti.

Nina seyahat planlarının ters gitmesinden endişe edebilirdi. Uzun zamandır planladığı demiryolu macerasının değerli zamanını boşa harcama konusunda canı sıkılabilirdi. Ama bunun yerine umursamadı. Tek odaklandığı şey Derek'ti.

DURMUŞ BİR TRENDE BAĞ KURMAK

Derek Barclay 21 yaşındaydı ve inşaat mühendisi olmak için okuyordu. Yazın çalışarak tren bileti almak için para biriktirmişti.

Derek “Sonra çantamı annemin evine bıraktım ve 'Avrupa'ya gidiyorum' dedim. Annem dehşete kapıldı. Kazablanka'dan İstanbul'a gitme fikri vardı. Ama ikisine de hiç gitmedim. Yolda Nina ile tanıştım ve dikkatim dağıldı” dedi.

Nina ve Derek resmi olarak ilk kez Belgrad'da duran trende tanışırken, aslında Derek Nina'yı ilk kez birkaç saat önce Budapeşte'de kalabalık bir istasyon platformunda görmüştü.

Onu bir bankta oturmuş, Loa ile gülümserken ve kahkahalar atarken gördüğünde, Derek Nina'dan etkilenmişti. Bir an için onu tanımayı, nasıl biri olabileceğini hayal etti. Nereli olabileceğini, nereye gidebileceğini…

Ama sonra Derek kendini farklı bir trende bulmuştu. İngiliz Steve ve İrlandalı Paul ile tanışmış ve sohbet etmeye başlamıştı. Üç genç bir şeyler içmiş, uyuyakalmış ve Belgrad'da aniden boşalan bir vagonda irkilerek uyanmıştı. İşte o zaman paniğe kapılmışlardı.

Derek o anları, “Uyandık ve demiryolu hattından aşağı koştuk çünkü Atina'ya giden treni kaçırmak üzereydik. Tren uzaklaşırken üzerine atladık ve sonra durdu. Görünüşe göre grevi resmileştirmek için bunu yapmaları gerekiyormuş” sözleriyle anlattı.

Derek, Steve ve Paul Nina ve arkadaşının bulunduğu vagonun kapısını açtıklarında, Derek Nina'yı hemen görmedi, onun yerine neredeyse boş olan kompartımana odaklandı.

“İçeride iki kişilerdi, bu vagon sekiz kişilikti, her yere bir şeyler yaymışlardı” diyen Derek ekledi:

“İnsanların içeri girmemesini sağlamak için bir oyun olduğu belliydi. Biz de 'Buna izin vermeyeceğiz' diye düşündük. Böylece içeri girdik ve hepsi bu kadar. Sonra Nina’nın karşısına oturduğumda onun Budapeşte tren platformunda fark ettiğim kadın olduğunu anladım.”

Sonra sohbete başladılar ve hiç durmadılar. Nina'nın deyimiyle ‘Hayat ve gelecek hakkında bir sohbet, derin konular’ konuştular. Sohbet boyunca sürekli göz teması kurdular, birlikte gülümsediler ve güldüler.

Duran trende eğlenenler sadece Nina ve Derek değildi. Tren genç gezginlerle doluydu ve güzel bir atmosfer vardı. Saatler ilerledikçe trendeki şenlik azalmadı. Aksine, işler daha da neşeli bir hal aldı. Herkes konuşuyor, hikayelerini ve yemeklerini paylaşıyordu.

BİRBİRLERİNİ KAYBETTİLER

Nina ve Derek'in treni Belgrad'da iki gün boyunca hareketsiz kaldı. Teorik olarak yolcuların inmesini engelleyen hiçbir şey yoktu. Ancak trene binen herkes, indikleri takdirde trenin aniden onlarsız hareket edeceğinden endişe ediyordu. Tren perondan ayrıldığında Nina ve Derek birbirleri hakkında neredeyse her şeyi bildiklerini hissediyorlardı.

Nina, “Gerçekten derin sohbetlerdi. Birbirimizi gerçekten tanımaya başladık. Hikâyelerimizi paylaşıyorduk ve benzer ilgi alanlarımız olduğunu fark ettik” dedi.

Tren Sırbistan kırsalında birkaç saat sorunsuz seyahat ettikten sonra Yunanistan sınırına yaklaştı ve yavaşlamaya başladı. Sonra aniden yolculara trenden inmeleri söylendi. Görünüşe göre tren kaosu sona ermemişti.

Nina, “Oldukça korkutucuydu, çünkü çok karanlık olduğunu ve hiçbir bilgimiz olmadığını hatırlıyorum. Trenden bir otobüs durağına doğru fırlatıldık” dedi.

Derek'in hatırladığına göre, otobüs terminalinde yolcular “yedek otobüste yer kapmak için savaşmak zorunda kaldılar”. Bunun neden olduğunu bilmiyorlardı. O zamana kadar beşi bir grup olarak birbirlerine bağlanmış ve birlikte mücadele etmişlerdi.

Sonunda, demiryolu yedek otobüsü Atina’ya ulaştı. Oradan Nina ve Loa, diğer birkaç İsveçli arkadaşlarıyla buluşacakları Yunan adası Aegina'ya doğru yola çıktılar.

Yetişmeleri gereken bir feribot varken Nina ve Loa, Derek, Paul ve Steve'e hızlıca veda ettiler. Nina, Derek'i bir daha göremeyeceği ve son birkaç gündür yaptıkları sohbetin sona ereceği düşüncesiyle üzgündü.

Derek de üzgün hissediyordu ve bu his onu şaşırtmıştı. Tren yolculukları sayesinde haftada üç ya da dört kez, bir ya da iki günlüğüne yeni insanlarla tanışıyordu. Derek tanıştığı insanların kısa süre içinde hayatından çıkmasına alışmıştı ama Nina'ya veda etmek farklı hissettirmişti.

Öte yandan Derek, Steve ve Paul'ün Yunanistan'da önceden ayarlanmış bir planları yoktu. Ve Nina ve Loa sayesinde şimdi Aegina radarlarındaydı. Atina'da kayıtsızca dolaştıkları bir günün ardından, üç adam da Aegina'ya gitmeye karar verdi. Ancak hiçbiri Nina ve Loa'yı tekrar görmeyi umduklarını itiraf etmedi.

TESADÜF OLMAYAN BİR KARŞILAŞMA

İki gün sonra Nina, Loa ve diğer İsveçli arkadaşları Aegina'nın kumsallarından birinde yüzerek, güneşlenerek ve dinlenerek bir gün geçiriyorlardı.

Sonra kendilerine doğru gelen üç adamı gördüler.

“Tanıdık geliyorlardı. İngiliz olmalılar diye düşündük çünkü henüz bronzlaşmamışlardı. Ve eminim ki onlar trendeki bu üç adamdı” diyen Nina buna inanamıyordu. Loa da aynı şekilde şaşkına dönmüştü.

“Yunanistan'daki tüm adalar içinde bizi nasıl bulabildiniz?” diye sordular. Ardından Derek, Steve ve Paul'un Aegina'ya gelmelerinin bir tesadüf olmadığı hemen anlaşıldı.

Nina, “Bize eşlik etmekten hoşlandıklarını hissettik” dedi, Derek ise ekledi: “Kızları güneşlenirken bulduk. Oldukça şaşırdılar.”

Sonraki birkaç gün boyunca Nina ve arkadaşları Derek, Paul ve Steve ile Aegina'yı keşfettiler. Nina ve Derek arasındaki kolay, serbestçe akan sohbet hızla yeniden canlandı. Trende aralarındaki bağ, Nina'nın deyimiyle “sadece arkadaşça davranmak, birbirlerini biraz tanımak” şeklindeydi. Ama Yunanistan'da karşılaştıklarında daha fazlasını hissetmeye başladı. Nina ve Derek günlerini güneşlenerek ve güzel Aegina'nın tadını çıkararak geçiriyorlardı.

Bir akşam, Derek ve Nina yüzmeye gittiler, sadece ikisi vardı ve ilk öpücüklerini burada yaşadılar. Ancak çok geçmeden Yunanistan'da geçirdikleri zaman sona erdi.

Nina, “Eve döndük, ben İsveç'e, Derek de İskoçya'ya. Ve ben onun ne adresini ne de telefon numarasını almıştım, elimde hiçbir şey yoktu” dedi.

BİRBİRLERİNİN ADRESLERİNİ ALMADILAR AMA...

Nina, Derek'le geçirdiği güzel birkaç gün için minnettar hissederek Yunanistan'dan ayrılmış ve aralarındaki bağın daha ileri gitmeyeceğini düşünmüştü. Ama arkadaşlarından biri aralarında bazı kıvılcımlar olduğunu düşündü. Bu yüzden Nina adına Derek'ten adresini istedi.

İsveç'e döndüklerinde arkadaşı Nina'ya Derek'in bilgilerini almadığı için pişman olup olmadığını sordu. Nina biraz da pişmanlıkla, “Belki de bunu yapmamış olmam bir utançtı” diye cevap verdi.

Arkadaşı onun adına Derek'in adresini aldığını açıkladığında, Nina İskoçya'ya bir kartpostal göndermeye karar verdi.

“Sadece 'Geri döndüm, umarım eve dönüş yolculuğun güzel geçmiştir' demek istedim. Düşündüm ki, eğer ilgileniyorsa, cevap alacağım. Bir kartpostalın ulaşmasının yaklaşık dört gün sürdüğünü biliyordum ve eğer bir kartpostal alırsam cevap almam da dört gün sürerdi” diyen Nina ekledi:

“'Eğer iki hafta içinde bir haber alamazsam, o zaman ondan hiç haber alamayacağım' diye düşündüm. Kartpostalı postaladıktan sonra günleri saymaktan kaçtım. Ama tam sekiz gün sonra Glasgow'dan gelen bir mektup posta kutuma düştü. ‘Kartpostal için teşekkürler. Artık arkadaşlarım gece yarısı İsveçli bir kızla yüzmeye gittiğimi söylediğimde bana inanacaklar, sarhoş olup suya düştüğümü sanıyorlardı’ yazmıştı Derek. Ve o andan itibaren birbirimize mektup yazmaya başladık.”

Derek mektuplarında inşaat işinden ve Glasgow'daki arkadaşlarından bahsediyordu. Nina ise radyo istasyonundan hikâyeler anlatıyordu. Müzik önerilerini değiş tokuş ettiler ve Yunanistan'daki en sevdikleri anları yeniden yaşadılar.

Zaman geçti ve yazışmaları devam etti. Mektuplar açıkça romantik değildi. Ancak uzunlardı ve sohbet konuları genellikle derinlere iniyordu.

BİR İSKOÇ MACERASI

1991 yazında Nina, Derek'i İskoçya'da ziyaret etti. İkili Glasgow Merkez tren istasyonunda yeniden bir araya geldi. Bunun romantik bir ziyaret olup olmadığı hala tam olarak belli olmasa da, hem Nina hem de Derek birbirlerini görmekten memnundu. Sonra Derek Nina'ya İskoçya'yı gezdirmeye başladı.

Derek, “Nina ile üç gün boyunca İskoçya'da kaldıktan sonra kardeşimin düğününe katılmak zorundaydım. Müstakbel yengemin kapısına Nina’yla gittim ve dedim ki, ‘Bu Nina. Bir elbise ödünç alabilir mi? Yarın düğüne geliyor.’ Nina’nın ziyaretinden erkek kardeşime ve eşine önceden bahsetmemiştim çünkü işlerin nasıl sonuçlanacağından emin değildim. Ayrıca Nina'nın İskoçya’ya gelmekle ilgileneceğini düşünmemiştim” dedi.

Ama Highlands maceralarından sonra Derek Nina'nın düğününe gelmesini istedi. Nina, kendini Derek'in müstakbel yengesinin kapısında biraz da garip bir şekilde bulduğu an için, “Bu benim aileyle tanışmamdı” dedi.

Sonra Nina düğüne katıldı ve tüm aileyle tanıştı. Annesi de Nina’yı herkesle Derek’in kız arkadaşıymış gibi tanıştırdı.

Birkaç ay sonra Derek Nina'yı İsveç'te ziyaret etti ve ikili Nina'nın erkek kardeşinin bir kulübe tuttuğu Lapland dağlarındaki Tärnaby'ye gitti.

Nina'nın altı erkek kardeşiyle tanışmak biraz göz korkutucu olsa da Derek aile tarafından hoş karşılandığını da hissetti. Nina'nın memleketini onun gözünden görmek de eğlenceli ve heyecan vericiydi.

EVLENME TEKLİFİ! 'ORADA OLACAĞIM'

İskoçya'da geçirdikleri zamanın ve Derek'in İsveç'e yaptığı seyahatin ardından Derek ve Nina resmen uzun mesafeli bir çift oldular. Paraları elverdiğince birbirlerini ziyaret etmeye ve düzenli olarak mektuplaşmaya devam ettiler.

Bu durum üç yıl boyunca sürdü. Ancak 1994 yılına gelindiğinde çift aralarındaki mesafeyi nasıl kapatacaklarını düşünmeye başlamıştı.

Nina, “Bunun bir bedeli var, çünkü açıkçası birbirimizi istediğimiz sıklıkta göremiyorduk. Üç yıl sonra, 'Bu konuda ne hissediyorsun? Birlikte yaşamak istiyor musun?’ diye sormaya başladık” dedi.

Seçenekleri tarttıktan ve İsveç ile Birleşik Krallık'taki yaşamın artı ve eksilerini tartıştıktan sonra çift, Nina'nın Derek'in kısa süre önce iş için taşındığı Londra'ya taşınmasına karar verdi. Nina hâlâ radyoda çalışıyordu ve Londra kendi alanında heyecan verici iş fırsatları sunacak gibi görünüyordu.

Sonra Derek evlenme teklifi etti ve Nina da “Evet, elbette, orada olacağım” dedi.

Nina gelinliği ve çok sevdiği teybi de dahil olmak üzere çok az eşyayla havaalanına doğru yola çıktı.

Nina ve Derek, İskoçya'da Glasgow'a yakın bir kasaba olan Renfrew'de evlendiler. Derek'in yerel belediyede çalışan kız kardeşi çifti evlendirdi ve Nina Derek'in soyadını alarak Nina Barclay oldu.

Düğün günlerini anlatan Nina, “Çok güzeldi. Büyük bir aileden geliyorum. Düğüne hepsi ellerinde yemeklerle geldi. Bu yüzden İsveç kültürüyle İskoç kültürünün gerçek bir karışımını yaşadık. Unutulmazdı” dedi.

Derek, çiftin evliliğinin ilk birkaç yılının ‘maddi açıdan çok zor’ geçtiğini, ancak birbirlerinin arkadaşlığından ve uzun mesafeli ilişkilerin ardından nihayet birlikte yaşamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Birkaç yıl geçti ve işler yavaş yavaş finansal olarak biraz daha kolaylaştı. Sonra, çift Nina'nın hamile olduğunu öğrendiğinde, Nina ve Derek ailelerine daha yakın olmak için Glasgow'a taşınmaya karar verdiler.

Nina'ya İsveç'te bir iş teklifi gelene kadar dört yıl İskoçya'da yaşadılar, bu sürede kızları Alice'i kucaklarına aldılar. İş teklifinin ardından Nina ve Derek Stockholm'deki hayatı denemeye karar verdiler. Bir yıl kadar sonra Nina Rubin adını verdiklerini bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Birkaç yıl sonra ise üçüncü çocukları olan oğulları Hugo doğdu.

35 YIL SONRA

Derek ile Nina hala İsveç'te yaşıyor. Derek'in işi nedeniyle ailenin Güney Çin'deki Shenzhen'e gittiği iki yıllık bir dönem hariç, çift 1990'ların sonlarından beri İsveç’teler.

Çin'deki bu dönem, Derek ve Nina'nın iki dilli çocuklarının dünyaya dair çok uluslu bakış açısını güçlendirmeye yardımcı oldu. Ebeveynlerinin köken hikayesi, Nina'nın da dediği gibi, "seyahat edip bir şeyler görme, insanlarla tanışma, en iyi insanlar olabilirler" teşvikiyle büyüdükleri anlamına geliyor.

Derek, çocuklarının deneyimlerinin kendisininkinden çok farklı olduğunu söyledi; “21 yaşındayken gerçekleştirdiğim tren seyahati, İngiltere'den ayrıldığım ilk seferdi. Ve sonra çocuklarımız 18 yaşına geldiğinde 24 ülkeyi ziyaret etmişlerdi. Bu farklı bir nesil” dedi.

Çift, 25. evlilik yıldönümlerinde, çocuklarını Avrupa'da bir tren yolculuğuna gezisine çıkardılar ve 1990'daki mekanlarından bazılarını yeniden ziyaret ettiler. Derek, kızı Alice'in, Nina'yı ilk gördüğü Budapeşte tren istasyonundaki bankta oturduğu bir fotoğrafı nıçekti. Artık en sevdiği fotoğraflarından biri bu oldu.

2024 yılında Nina ve Derek, 30. evlilik yıldönümlerini daha lüks bir tren yolculuğuyla kutladılar; Zambiya ve Zimbabve sınırındaki Victoria Şelaleleri'nden, Güney Afrika'daki Cape Town'a kadar seyahat ettiler.

Derek, 30. evlilik yıldönümlerini kutlamak için kızının yardımıyla Nina'ya çok gecikmiş bir nişan yüzüğü aldı. 1994'te aslında hiç resmi bir teklifte bulunmadığının farkındaydı ve Nina'ya her zaman bir yüzük vermek istemişti.

Derek, “Alice yüzüğü seçmeme yardım etti. Onun şimdi isteyeceği şey, Nina'nın 30 yıl önce isteyeceği şeyle uyuşuyordu” dedi.

MEKTUPLARI SAVAŞ ZAMANINDAN KALMA SANDILAR

Derek ve Nina İsveç'e taşındıklarında, Derek'in annesinin Glasgow'daki dairesinde bir sürü şeyi kutularda bıraktılar; bunların arasında kırmızı kurdeleyle bağlanmış mektup yığınları da vardı. Daha sonra Derek'in annesi vefat ettiğinde, tavan arasındaki tüm bu eşyalar tamamen unutuldu.

Birkaç ay sonra, dairenin bir sonraki kiracısı olan genç bir kadın, zamanla kıvrılmış ve sararmış mektuplara rastladı. Bunları yerel meclise götürdü ve “Bakın, bu savaş zamanından kalma bir şey olmalı” dedi.

Pullarda mektupların 1990'lı yıllara ait olduğu yazıyordu.

Genç kadın o kadar heyecanlanmıştı ki, mektupları gördü, savaştan bir şey bulduğunu düşündü ve onları ilçe meclisine teslim etti. Konsey çalışanları bu savaş zamanı romantizm teorisini göz ardı ettiler ve bunun yerine zarflardaki soyadına odaklandılar. Mektupların, aynı soyadını taşıyan ve hala konseyde çalışan Derek'in kız kardeşiyle bir ilgisi olabileceğini tahmin ettiler.

Meslektaşları kendisine ulaştığında, Derek'in kız kardeşi bunların Derek ile Nina arasındaki 1990'lı yıllarda yazılmış aşk mektupları olduğunu doğruladı ve mektupları yazarlarıyla yeniden bir araya getirdi.

Nina ve Derek bu hikâyeyi anlatırken çok gülüyorlar; özellikle de 90'lardaki mektuplarının tarihsel öneme sahip savaş kalıntıları olarak yanlış anlaşılmasına. Ama aynı zamanda, ilişkilerinin ilk yıllarına ait bu özel hatıralarla yeniden bir araya geldikleri için de çok minnettarlar.

Derek ve Nina bugün kendilerini "eş oldukları kadar en iyi arkadaşlar" olarak tanımlıyorlar. Ve tren maceralarının onları bir araya getirmesinden dolayı her zaman minnettarlar.

Derek tüm bu olanların kader olduğunu söyledi, “Bir sonraki vagona yürüyebilirdik. Trenin başka bir yerinde olabilirdik ve hiç karşılaşmayabilirdik. Kaderdi” dedi.