İki teker üzerinde Türkiye turu

İlk olarak otostop çekerek seyahat eden Doğukan Yıldız, böyle çok fazla zaman kaybettiğini düşünerek motosiklet almaya karar vermiş ve yolculuklarına bu şekilde başlamış. Otostop çekerek seyahat etmenin birçok zorluğuyla karşı karşıya kalan Yıldız, “Otostopla seyahat ederken istediğiniz yerde duramıyor, istediğiniz gibi kamp kuramıyorsunuz. Hal böyle olunca da sanki bir şeyleri kaçırıyormuşsunuz gibi geliyor” diyerek motosikletle yeni rotalar çizme vaktinin geldiğini dile getiriyor.











İnanılmaz bir özgürlük hissi

İki teker üzerinde yollara düşen genç gezgin motosikletle seyahat etmenin verdiği hazzı şöyle anlatıyor: “ Motorla seyahat etmek insana inanılmaz bir özgürlük hissi veriyor. Motor, beni doğayla buluşturan, beni ait olduğum yere götüren bir seyahat aracı. Kilometreleri gözümde küçülten, her gün farklı şehirlere gitme isteği uyandıran bir araç hem de. RyuMurakami’nin bir sözü var: Dünyadaki yüz bin şehrin her birinde güneş benzersiz şekilde batıyor. Sadece bir defa buna şahit olmak için seyahat etmeye değer. Her şehirde güneş benzersiz şekilde batıyorsa neden her gün güneşi aynı şehirde batırayım ki?”







Doğukan ilk uzun yol deneyimini ise İstanbul’dan başlayıp Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Konya Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Ankara, Bolu ve tekrar İstanbul olmak üzere tamamlamış.









Yolda birçok insanla tanışıp, çok güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Doğukan Yıldız, “Yolda tek başınıza olduğunuzda sürekli yeni insanlarla iletişim kurmanız gerekiyor. Bu sayede gittiğiniz yörede hiç bilmediğiniz birinin hikâyesine ortak oluyorsunuz, bu çok harika bir duygu. Fakat şunu da söylemeliyim ki eğer tek başınıza seyahat ediyorsanız, gece ıssız yerlerde seyahat etmek pek kolay bir iş değil. Herhangi bir arıza, kaza durumunda yanınızda birisinin olması, sizi olası tehlikelerden koruyacaktır. Ben genelde gece motor kullanmam gittiğim yol işlek bir yol değilse. Hava kararmaya yakın çadırımı kuracak uygun bir yer bulurum. Geceyi orada geçirir sabah erkenden yoluma devam ederim” diyerek her zaman tedbirli olunması gerektiğinin altını çiziyor.









Doğru ve yeterli ekipmanla yola çıkın

Güzel hikâyelerin yanı sıra motosikletle seyahat ettiği için birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını da ifade eden Yıldız, aslında bu tarz seyahatin göründüğü kadar kolay bir iş olmadığı söyleyip şunları ekliyor: “ Öncelikle seyahate tam hazır olmak için kendinizden önce motorunuzun yeterli donanıma sahip olmanız gerekiyor. Aracın tüm bakımlarını yaptırmalısınız, hava koşullarına uygun kıyafet ve ekipman seçmelisiniz. Eğer yağmurlu havada yola çıkıyorsanız, motorunuzun yol tutuşu iyi olmalı ve lastikleriniz size sıkıntı çıkarmayacak durumda olmalı.

Ayrıca herhangi bir arıza durumuna karşı yanınızda anahtar takımı ve minimum yedek malzeme olmalı. Yeterli donanıma sahipseniz ve ekipmanlarınız sağlamsa o zaman yolun keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.” Motosikletle seyahatlerine pandemi sürecinde ara veren genç gezgin, şimdilerde daha büyük bir motosiklet alarak yola koyulmayı planlıyor. İlerleyen zamanlarda ise kendi elleriyle kafasında çizdiği karavanı yapıp daha uzak rotalara çıkmak istiyor.