İki teker üzerinde lüks gezi

Bisikletle tatil deyince, aklınıza uzun yollarda saatlerce sele üzerinde ter dökmek ve sonra ya çadırda ya da bir pansiyonda konaklamak geliyor olabilir. Ancak bu tek yol değil, iki teker üzerinde konforlu, hatta lüks bir tatil yapmak mümkün.

Dünyada pek çok örneği olan bisikletli lüks tatili ülkemizde de sunan tur şirketleri var, araştırıp size uygun olanı seçebilirsiniz... Bir tur şirketiyle değil, kendi planınızla yola çıkmak isterseniz öncelikle rotanızı belirleyin. Keşfedilecek bölgeyi belirleyince, bölgenin sunduğu en iyi konaklama seçenekleri ve çevredeki gurme restoranlarda rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.

Bisikletli bir seyahatin en iyi yanı, kalori kaygısı yaşamadan yiyebilmeniz. Uzun süre pedal basarak, aldığınız fazla enerjiyi yolda harcayacaksınız.

‘Aktif tatil’ ile ezber bozmaya hazırsanız günde 2-3 saat pedallayıp, bir noktadan ötekine geçebileceğiniz, gurme restoranlara uğrayıp konforu yüksek otellerde kalabileceğiniz, hepsi kendine has ve yorucu olmayan dört rota önerisi hazırladık. Size uygun olanı seçip başlayabilirsiniz.

DOĞA VE TARİHE PEDAL

Salda - Sagalassos - Eğirdir - Pamukkale

Pedal çevirerek zamanda yolculuğa çıkabileceğiniz zorluk derecesi kolay bir güzergâh.

Dört günde her durağı bisikletle doyasıya dolaşabilirsiniz. Bunun için günde 40-50 kilometre yol yapmak lazım. Sagalassos Antik Kenti’nin büyüsünü, Salda ve Eğirdir göllerinin renklerini, çam ormanlarının serin yeşilini ve Pamukkale’nin eşsiz travertenlerini keşfedeceğiniz rota üzerinde Kovada Milli Parkı’nın serin ormanında mola verip Yazılı Kanyon’da bir keşif turu yapabilir ya da hasat öncesi yetişirseniz Kuyucak’taki lavanta tarlalarında mis kokulu bir mola verebilirsiniz.

Nerede kalınır? Salda Gölü’nü çevreleyen 44 kilometrelik muhteşem bir rotayı iki teker üzerinde keşfetmenin ardından Salda Gölü’nün hemen kıyısındaki Lago Di Salda Otel’de, 1500 rakımdaki Sagalassos’ta ise dağın eteklerindeki Sagalassos Lodge & SPA Eskiciler Konağı Nis Otel, Pamukkale’de de Doğa Termal Health & Spa’da konaklamak için konforlu adresler.

Nerede yenir? Bu rotada daha önce tatmadığınız pek çok yöresel lezzetin tadına bakabilirsiniz. Yol üzerinde Burdur’dan geçerken Akman Lokantası’nda muhakkak Burdur şişinin ve peynirli pidenin tadına bakmalısınız. Üzerine Kayımoğlu Dondurma’dan hakiki saleple yapılmış nefis bir dondurma da hiç fena olmaz. Eğirdir Gölü’nün doyumsuz manzarası karşısında, levrek, sazan veya alabalığınızı yiyebilirsiniz. Restoranların hepsi iyi ve personeli güler yüzlü. Pamukkale’ye kadar uzanmışken Goncalı Köyü’nde yerel halkın işlettiği restoranlarda çimenlerin üzerinde çöp şiş ve taze yeşilliklerle piknik tadında bir öğle yemeğini denemek isteyebilirsiniz.

HER ZAMAN EN ROMANTİK ROTA

Kapadokya

Bölgede birçok parkur var ama ben size bisikletle Uçhisar bölgesinde konaklayarak kendi rotalarınızı belirlemenizi önereceğim. Orta derecede zorluktaki yollar çoğunlukla asfalt. Yokuşların bolluğu gözünüzü korkutmasın, elektrikli bisiklet yokuşları çok rahat tırmanabiliyor. Günde 35-45 kilometre yaparak 4 günde bölgeyi gezmeniz mümkün. Kızılçukur’da günbatımı izlemeden dönmeyin.

Nerede kalınır? Coğrafyanın ruhunu yansıtan birçok mağara otel var. Lüks konseptiyle Argos, Uçhisar Kalesi’nin hemen dibindeki Kale Konak ve yine Uçhisar’daki Petra Inn bölgenin en seçkin konaklama seçeneklerinden.

Nerede yenir? Elai, Millocal ve Reserved, Uçhisar’daki özel restoran seçenekleri. Birçok şarap seçeneğiyle Apogee Wine and More, Ürgüp’teki Prolopi ve Zigi, Göreme’de Seten ve yerel lezzetler içinse Dibek bölgenin gurme adreslerinden birkaçı.

GEZE GEZE, GURME SEYAHAT

Urla Bağ Yolu

Yaklaşık 70 kilometrelik, çok yokuşu olmayan asfalt ve kolay bir parkur. Günde 25-35 kilometre arası yol yaparak parkuru iki günde tamamlayabilirsiniz. Bu rotaya bisiklet rotası demektense gurme bisiklet rotası diye tanımlamak daha doğru. Ege Denizi’nin koynundaki bağlar, zeytinlikler ve çiçeklerle bezeli kırlar bu rotada bisikletseverleri bekleyen doğal güzellikler.

Nerede kalınır? Teruar, bölgedeki üzüm bağları ve zeytin ağaçları arasında çok özel bir otel. Urla Bağ Evi, Ayda Vineyard Oteli ve Urla’nın içinde kalmak isteyenler için Ayşe Hanım Konağı, en konforlu konaklama seçenekleri.

Nerede yenir? İyi pizza ve şarap eşleşmesi için Urlice, Ege otlarını ve zeytinyağlıları için Beğendik Abi’ye uğrayın. Urla ayrıca çok özel finedining restoranlara da ev sahipliği yapıyor. Şef Osman Sezener’in Od Urla’sı, Urla Sanat Sokağı’ndaki Hiç Lokanta ve şef Ozan Kumbasar’ın Vino Locale’si bu özel lezzet duraklarından birkaçı.

BU YOLUN MOLALARI SERİN SULARDA VERİLİYOR

Seferihisar - Efes - Meryem Ana - Kuşadası

Doğa ve tarihin bir arada yaşanabileceği bir rota. Günde 35-45 kilometre arasında asfalt yoldan giderek zorluk derecesi kolay olan rotayı 5 günde tamamlamak mümkün.

Nerede kalınır? İlk gün Gümüldür’e doğru yola koyulup Gümüldür Milli Parkı’nda vereceğiniz bir moladan sonra yola devam edip günün geriye kalanında Paloma Pasha Resort’ta konaklayıp kendinizi Ege’nin serin sularına bırakarak dinlenebilirsiniz. Selçuk’ta konaklamak için Aysoluk Butik Otel güzel bir seçenek. Efes Antik Kenti’nden 12 kilometre uzakta, üzüm bağlarının ortasındaki Vinifera Otel’i tercih edebilirsiniz.

Nerede yenir? 7 Bilgeler Şarap Bağları’nın içindeki Çiğ Restoran’ın özel menüsünü mutlaka deneyin.