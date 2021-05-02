İki denizin beslediği şehirde 10 adım

1- CONAN’IN YURDU

Antandros Antik Kenti

Efsane savaşçı Conan’ın yurdu olduğu rivayet edilen antik kent, Edremit Körfezi’nin hemen batısında. Altınoluk’taki Antandros, mozaikli yamaç evleri nedeniyle arkeologlar tarafından ‘geleceğin Efes’i’ olarak gösteriliyor. Kentte, denizci Kimmerlerden kalan arkeolojik eserler, duvar freskleri ve mozaikler ortaya çıkarılmış. Kuruluşu MÖ 8’inci yüzyıla uzanan kent, bölgedeki en eski antik nekropole de ev sahipliği yapıyor.



2- SOKAKLARINDA KAYBOLUN

Cunda

Girit mutfağı ve Rum mirası sokaklarıyla hâlâ Osmanlı öncesinin izlerini taşıyan ada 18’inci yüzyılda Osmanlı’dan özerkliğini almış. Seda Büyükkoyuncu “Adanın diğer adı Alibey. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalcilere ilk kurşun burada sıkılmış ve Yunan ordusuna Anadolu’da ilk direniş burada başlamış” diyor.



3- GÜNBATIMINI KAÇIRMAYIN

Ayvalık



Gastronomi alanında dillere destan tostu ve zeytinyağlarıyla ünlü Balıkesir’in sayfiye yeri Ayvalık özellikle deniz tatili için müdavimleri olan bir yer. Burcu Gürtürk Kadak “Çamlık bölgesindeki iki-üç katlı tarihi Rum evleri, Taksiyarhis Kilisesi, Saatli Camisi, Yeniçarohori Köyü mutlaka görülmeli” diyor. Ayvalık - Sarımsaklı arasında muhteşem adalar manzarasıyla büyüleyen ‘Şeytan Sofrası’ ise günbatımlarının favori noktası.



4- KUŞ GÖZLEMİ İÇİN İDEAL

Manyas Gölü



Balıkesir’in kuzeyindeki Susurluk’ta ayran molası verdikten sonra Manyas Gölü’ne uzanabilirsiniz. ‘Kuş Cenneti’ olarak anılan gölün kuzeydoğu kıyıları, milli park. Her yıl yaklaşık 3 milyon kuşu buluşturan göl, ziyaretçilerine 250’den fazla tür görme şansı sunuyor. Tektonik çökme sonucu oluşan göl, 1976’da Avrupa Konseyi tarafından Nadir Bulunan Doğa Alanları Listesi’ne alındı.



5- ŞEHRİN SİMGELERİNDEN

Saat Kulesi



Giritli Mehmet Paşa tarafından Galata Kulesi’nin benzeri olarak yaptırılmış. Ancak büyük depremde yıkıldıktan sonra kare prizma şeklinde yeniden inşa edilmiş. Beyaz kesme taşla yapılan ve kabartma işçiliklerle de süslenen Balıkesir’in asırlık saat kulesi şehir merkezinde tüm gösterişiyle dikkatinizi çekecek. Halk arasında ‘Koca Saat’ olarak bilinen kulenin dört tarafından da saatin kaç olduğu görülebiliyor.



6- OKSİJEN DEPOSU

Şahindere Kanyonu



Doğaseverleri ve trekking tutkunlarını ağırlayan, Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içindeki kanyon yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda. Buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken kanyon, doğaseverlerin favorisi olmasının yanı sıra fotoğraf tutkunları için de uğrak noktalardan. Kanyonu yukarıdan izlemeye olanak sağlayacak cam seyir terasının da yakında açılması planlanıyor.



7- OSMANLI MİRASI

Zağanos Paşa Camisi



Balıkesir’in en büyük camisi olan Zağanos Paşa Camisi, Osmanlı döneminden şehre miras kalan en önemli eserlerden. Cami, Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağanos Mehmet Paşa tarafından hamam ve türbeden oluşan bir külliye olarak yaptırılmış. Sadece hamamı orijinal haliyle günümüze kadar gelebilmiş. 1923’te Atatürk bu camide ünlü hutbesini okutmuş.



8- TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI

Erdek



Marmara Denizi’nin içine uzanan Kapıdağ Yarımadası’ndaki Erdek’in Sitler tarafından kurulduğu düşünülüyor. Eski adı Arteke olan ilçenin tarihi MÖ 5400’lü yıllara dayanıyor. Avşa, Paşalimanı ve Marmara adalarıysa deniz tatili sevenlerin vazgeçemedikleri şöhretli adresler.

9- EN BÜYÜK TAPINAK BURADAYDI

Kyzikos Antik Kenti



Kyzikos, döneminin en zengin kentleri arasında gösteriliyor. Erdek sınırlarındaki kentin tarihi neolotik-kalkolitik döneme kadar uzanıyor. Kyzikos Antik Kenti’nde, zıamanında dünyanın en büyük tapınaklardan biri olduğu tahmin edilen Hadrianus Tapınağı’nın ve

gladyatörlerin savaştığı Kyzikos Arenası’nın kalıntıları ve Roma döneminin en büyük sütun başlığı bulunuyor.

10- ŞİFASI SUYUNDAN

Sındırgı termal alanları



‘Doğal Şehir’ sıfatıyla Sındırgı, Türkiye’de tek olan, cilt ve romatizmal hastalıklara şifa dağıtan iki ayrı termal kaynağa sahip. Şevket Tarık Sürmelioğlu “Şifasının yanı sıra sıcak suyun yeraltından fışkırmasıyla oluşan travertenleri de ziyaret edin” diyor. İlçede, müzeye dönüştürülen tarihi askerlik şubesi de görülmeye değer adreslerden.