İki başkent artık daha yakın

Anadolu Jet; Ankara ve Belgrad arasında yapılacak olan ilk direkt uçuşun 23 Aralık tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı. Bu haberle birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı ve Belgrad Nikola Tesla Havalimanı artık direkt olarak birbirlerine bağlanmış olacak. Şimdilik haftada iki kez yapılması planlanan bu uçuşlara talebin yoğun olacağı ve kısa süre içerisinde günlük uçuş takvimine geçileceği öngörülüyor.

Sırbistan ve Türkiye İlişkileri İçin Bir Dönüm Noktası

Turizm yılına damgasını vuracak olan bu yeni gelişme, Ankara’daki Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde düzenlenen ve Türkiye’den çok sayıda seyahat acentesi ve medya temsilcilerinin yanı sıra diplomatik teşkilat üyelerinin de katıldığı bir tanıtım toplantısında duyuruldu.

Özellikle pandemi nedeniyle ara verilen ülke ziyaretlerinin artması ve gelecekteki iş birliklerine daha sağlam bir zemin hazırlanması amacıyla bir araya gelinen toplantıda, Sırbistan Ulusal Turizm Ofisi ve Belgrad Turizm Ofisi tarafından Sırbistan’daki turistik cazibe destinasyonları bir kez daha vurgulanırken, önümüzdeki kış sezonu için özellikle Türkiye’den ve Rusya’dan çok sayıda misafir beklendiği açıklandı.

Belgrad Uçuşlarında Artık Pasaport da Tarih Oluyor

Sırbistan Büyükelçiliği tarafından, iki ülke cumhurbaşkanları Aleksandar Vučić ve Recep Tayyip Erdoğan arasında çok yakında uygulamaya konulacak bir başka konuda uzlaşmaya varıldığı da açıklandı. Buna göre iki ülke vatandaşları artık yalnızca kimlik kartları ile ülkeye giriş yapabilecekler.

Yeni havayolunun devreye girmesi ve sadece kimlik kartlarının yeterli olacağı yeni uygulamanın hayata geçirilmesiyle, altı milyon nüfuslu Ankara’dan Belgrad’a uçmak artık çok daha kolay hale gelecek.