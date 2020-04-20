Ihlara Vadisi'nde 'koronavirüs' sessizliği

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelindeki müze ve ören yerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ziyarete kapatıldı. Kararın ardından Kapadokya bölgesinin ilgi çeken yeri olan, Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi de ziyaretçilere kapandı. Yılın 12 ayı her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği vadide en sessiz günler yaşanıyor.









Vadi girişinde restoran işleten Emre Köksal, bölgede sessizlik anlamında tarihi günler yaşadıklarını belirterek, ''Bu mevsimde bulunduğumuz bu alanlara insanlar sığmıyordu. Günlük ortalama 7-8 bin kişi ziyaret ediyordu. Aylık ise vadiye 50 ile 60 bin yerli ve yapancı turist gezmeye geliyordu. Şu anda vadimiz bomboş kaldı. Kuş sesleriyle vadinin içinden geçen ırmağın sesi var. Vadi de biz de doğayla baş başa kaldık. Her yer kapalı. İnşallah bu günleri de hep birlikte aşarız, diye düşünüyorum" dedi.









Ihlara Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olduğunu kaydeden Köksal, "Burası dünyanın ikinci büyük kanyonu. En büyüğü ise Amerika'da. Hatta yaşam olarak dünyada birinci olan Ihlara Vadisi'dir. İçinde kiliseler, mağaralar ve doğal güzellikleri barındırıyor. Vadi dünyanın dört bir tarafından yüz binlerce turisti ağırlayan bir doğa harikasıdır'' diye konuştu.