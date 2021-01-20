Ihlara Vadisi 'Beyaz gelinliğini' giydi

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, beyaz örtüye bürünmesiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. "Kapadokya'nın İncisi" olarak da adlandırılan ve kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyen Ihlara Vadisi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, büyüleyici manzaranın keyfini çıkarıyor. Bölgeye gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5 ile 7 ve 14 kilometrelik 3 güzergahta trekking yapma imkanı buluyor.









Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı kiliseleri gibi tarihi mekanları, vadinin doğal güzellikleriyle birlikte ziyaret ediliyor. Her mevsim olduğu gibi kış aylarında da seyrine doyumsuz manzaralar sergileyen Ihlara Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, hem bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor hem de bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Ankara'dan gelen Emre Demirel, AA muhabirine, Kapadokya bölgesini ziyaret etmek için yola çıktıklarını rotanın kendilerini Ihlara Vadisi'ne getirdiğini söyledi.









"Gördüğümüz doğaya hayran kaldık"



Ihlara Vadisi'ni her zaman gezmek istediğini ancak yeni gelebildiklerini anlatan Demirel, şunları kaydetti: "Hiç pişman olmadık. Gördüğümüz doğaya hayran kaldık. Kar vadiyi o kadar güzel sarmış ki gezmeden kendimizi alamıyoruz. Kiliseleri gördük, tabii ki hepsini gezemedik. Şu ana kadar gezimiz çok güzel gidiyor. Kar adeta gelinlik gibi Ihlara Vadisi'ne beyaz bir örtü olmuş. Muhteşem bir doğal yapısı var. Herkesin buraya gelmesi ve görmesi gerekiyor, tavsiye ediyorum."

Birgül Demirel ise Ihlara Vadisi'ne ilk defa geldiklerini ve hayran kaldıklarını ifade etti. Kiliselerin duvarlarındaki yazı ve görsellere hayran olduğunu vurgulayan Demirel, "Çok etkilendim ve hoşuma gitti. Kışın gelmemiz daha da güzel oldu. Yazın da tekrardan kesin uğrayacağım. Çok güzel gidiyor gezimiz. Herkese tavsiye ediyorum, buralar kesinlikle gezilip, görülmesi gereken yerler. Ihlara Vadisi beyaz gelinliğiyle bizi karşıladı. Biz de görerek buna şahit olduk. Bu anlamda çok mutluyuz." diye konuştu.









"Kar ayrı bir güzellik katmış"



Antalya'dan gelen Ebubekir Gülşen de uzun zamandır Ihlara Vadisi'ne gelmek istediklerini ancak fırsat bulamadıklarını belirtti. Kiliseleri ve doğal güzellikleriyle Ihlara Vadisi'nin mükemmel bir yer olduğuna dikkati çeken Gülşen ise şunları kaydetti: "Kar ayrı bir güzellik katmış. Çok istiyordum buraya gelmeyi ve görmeyi. Herkes buraya gelsin. Kiliseleri ve doğal güzellikleri görsün. Tüm mağaralara girip çıktık. Köprünün üzerinde hatıra fotoğrafları çekildik. Nehir çok güzel akıyor. Kuş sesleri arasında yürümek çok güzel bir duygu. Çok doğal bir görüntüsü var."