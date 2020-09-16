Ihlamur Kasrı Nerede? Ihlamur Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi, Kahvaltı İle Düğün Fiyatları, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Son dönemlerde oldukça fazla ilgi çeken Ihlamur Kasrı hakkında birçok kişi bilgi almaya çalışıyor. Nerede olduğu ve giriş ücretinin ne olduğu ile beraber neler yapılabileceği merak edilmektedir. Etkili mimari yapısı ve tarihi dokusu ile oldukça beğeni toplayan Ihlamur Kasrı, günümüzde değişik amaçlar doğrultusunda oldukça fazla değerlendirilmektedir.

Ihlamur Kasrı Nerede?

Ihlamur Kasrı İstanbul'da bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi vermek gerekir ise Beşiktaş ile Nişantaşı arasında yer aldığını söylemek mümkün. Daha çok Beşiktaş semtine yakın bir bölgede bulunmaktadır. İlgili bölgeye özel araçlarla ya da toplu taşıma araçları üzerinden ulaşmak oldukça kolay. Bu konuda Abbasağa Mahallesi ve Ihlamurdere Caddesi üzerinden Ihlamur Kasrı'na ulaşabilirsiniz.

Ihlamur Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi

Ihlamur Kasrı Abdülmecit döneminde yapılmıştır. Kesme taştan inşa edilmiş olan yapı, özellikle dikdörtgen bir plana sahiptir. Aynı zamanda birbirine yakın olan iki Köşk olmak suretiyle Maiyet köşkü daha sade ve bir yapıya sahiptir. Sultan 3. Ahmet döneminde Hasbahçe’ye dönüştürülmüş olan Ihlamur Kasrı, Cumhuriyet döneminde kullanılmadığı için isimlerinde değişiklik yaşanmıştır. O yüzden maiyet Köşkü tarihi köşkler Müzesi adını almıştır. Merasim Köşkü ise Tanzimat Müzesi şeklinde ziyaret edilebilmektedir.

Ihlamur Kasrı Düğün Fiyatları

Ihlamur Kasrı özel organizasyon altında düğün imkanı sağlamaktadır. Muhteşem bir tarihi dokusu olan Ihlamur Kasrı bünyesinde özel düğün organizasyonları gerçekleşmektedir. Şu an güncel fiyatlandırma üzerinden Kişi başı 200 veya 150 TL arası ücretlendirmesi bulunuyor. Böylece unutulmayacak ve harika bir organizasyona şahitlik ederek Ihlamur Kasrı içerisinde düğün yapılabilir.

Ihlamur Kasrı Kahvaltı Fiyatları

Özellikle sessizliği ve sakinliği ile pek çok insanın ilgisini çeken Ihlamur Kasrı, kahvaltı açısından çok pahalı bir yer değildir. Bu konuda şu an güncel fiyatlar üzerinden kahvaltı tabağı 30 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda serpme kahvaltı ise kişi başı 45 TL ile harika bir kahvaltı olanağı tanımaktadır. Bu arada eğer ıhlamur Kasrı'na girmek yerine sadece bahçeyi ziyaret etmek istiyorsanız, yalnızca 5 TL fiyat ödeyerek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle geniş menüsü ile beraber muhteşem bir manzara eşliğinde harika bir kahvaltı yapma şansını elde edebilirsiniz.

Ihlamur Kasrı Giriş Ücreti

Ihlamur Kasrı fiyatları girilecek yere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle eğer Ihlamur Kasrı'nı ziyaret etmek istiyorsanız 20 TL gibi bir giriş ücreti bulunmaktadır. Ayrıca indirimli fiyat üzerinden 10 TL değerindeki miktar ile ziyaret etmeniz mümkün. Bu sayede farklı kafeteryalardan ya da Restoran ile birçok değişik yerden faydalanılabilir. Ancak eğer sadece bahçeyi ziyaret etmek istiyorsanız o zaman 5 TL ücret ödeyerek bölgeye giriş yapabilirsiniz.

Ihlamur Kasrı Ziyaret Saatleri

Ihlamur Kasrı ziyaret konusunda sadece pazartesi kapalıdır. Yani pazartesi dışında haftanın 6 günü boyunca bu muhteşem tarihi yapıyı ziyaret edebilir ve farklı etkinliklerden yararlanabilirsiniz. Bu doğrultuda 09.00 ila 17.00 arası ziyaret gerçekleştirmeniz mümkün. Bu saat dilimleri içerisinde Ihlamur Kasrını her yerini ziyaret edebilir ve diğer olanaklarından faydalanabilirsiniz. Pek çok amaç doğrultusunda değerlendirilen Ihlamur Kasrı, günümüzde hem yerli hem de yabancı turistler üzerinden ilgi toplamaktadır. Güzel bir kahvaltı yapabilir ya da bahçesinde dolaşırken düğün organizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz.