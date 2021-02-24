İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İğneada longoz ormanları milli parkı Marmara bölgesinde yer alan bir doğal milli parktır. Bitki örtüsü ile dikkat çeken bir milli parktır. 2007'de kullanıma açılmış olan İğneada longoz ormanları milli parkına ulaşım da son derecede kolaydır.



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Nerede?



İğneada longoz ormanları milli parkı Kırklareli'nde yer alan bir milli parktır. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yer almaktadır.



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?



İğneada longoz ormanları milli parkına birçok farklı noktadan ulaşım sağlamak mümkündür. Marmara bölgesinde yer aldığından dolayı Kırklareli'ne giden otobanı kullanmanız gerekmektedir. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yer alan İğneada longoz ormanları milli parkı için ulaşım da son derecede kolaydır. Kırklareli merkezine geldikten sonra buradan Demirköy'e giden tabelaları takip edebilirsiniz. Tabelaları takip ettikten sonra Demirköy'de bu milli parka götürecek olan yine birçok tabela bulunmaktadır. Bu tabelaları da kullanarak İğneada longoz ormanları milli parkına hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.



Özel aracı olmayanlar yani toplu taşımayı kullanacak olanlar için de yine bir sürü alternatif yol mevcuttur. Alternatif olarak Kırklareli merkeze geldikten sonra burada ki dolmuşları kullanabilirsiniz. Dolmuşlar bu şehirde ki en hızlı toplu ulaşım araçlarıdır. Tabi ki dilerseniz yine otobüsleri de kullanarak bu milli parka ulaşım sağlayabilirsiniz. Dolmuşları kullandıktan sonra iki aktarma ile birlikte Demirköy'e gelip Demirköy'den de yine dolmuş ya da otobüsü kullanarak bu milli parka ulaşabilirsiniz.



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Konaklama



İğneada'da yer alan otelleri kullanarak bu milli parkta konaklayabilirsiniz. İğneada longoz ormanları milli parkı konaklama imkanları da oldukça gelişmiş olan bir yerdir. Bundan dolayı rezervasyon da yapabilir o şekilde konaklama imkanlarından faydalanabilirsiniz. İğneada longoz ormanları milli parkı yakınlarından birçok pansiyon da bulunmaktadır. Eğer konaklamaya fazla ücret ödemek istemiyorsanız yine bu konaklama imkanlarından faydalanabilirsiniz. İğneada longoz ormanları milli parkı yakınlarında her türlü bütçeye uygun olan oteller yer almaktadır.



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Kamp



İğneada longoz ormanları milli parkında kamp yapmak isteyenler için birçok tesis mevcuttur. Ücretli ve ücretsiz kamp olanakları vardır. Eğer kamp için yeterli malzemeniz yoksa yine bu tesisin ve milli parkın sizlere sunmuş olduğu kiralama hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Kendi çadırınızla gelebildiğiniz gibi aynı zamanda burada yer alan çadırları da yine kiralayabilirsiniz.



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Giriş Ücreti



Bu milli parka giriş ücreti şahıslar için 6 TL olarak belirlenmiştir. Eğer öğrenciyseniz 3 TL gibi bir ücret ile bu parka giriş sağlayabilirsiniz. Bisiklet ile giriş sağlamak isteyen ziyaretçiler 6 TL, motosiklet ile giriş sağlamak isteyen ziyaretçiler 12 TL ve otomobil ile giriş sağlamak isteyen ziyaretçiler ise 18 TL ödemek durumundadır.



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



- İçerisinde mert gölü adında bir göl bulunmaktadır.

- 3.115 hektar alandan oluşmaktadır.