İç Anadolu'da bir vaha: Japon Bahçesi

İç Anadolu bozkırında bir vaha görünümündeki bahçe, Kaman ilçesine bağlı Çağırkan beldesinde bulunuyor ve Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 13 Eylül 1993 yılında, Japon Altes Prensi Takahito Mikasa’nın Kalehöyük arkeolojik kazılarını başlatması anısına yapılmış. Aynı zamanda bölge halkına rekreasyon alanı yaratması yönünden de önemli olan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük bahçe.







Gerek doğa güzelliği, gerek bitki ve ağaç çeşitliliği yönünden her yıl giderek daha çok ziyaretçi çeken Japon Bahçesi, yaklaşık 22 Dönüm arazi üzerine kurulmuş. Bahçede 3.500 metrekare iki yapay gölet bulunmakta, birbirine bağlı olan göletlerde çok sayıda Japon balığı yaşamakta. Güzelliğiyle tam bir doğal bir fotoğraf platosu işlevi gören bahçe, fotoğraf meraklılarının özellikle ilkbahar ve sonbahar fotoğraf çekimleri için bulunmaz bir potansiyel. Aynı zamanda düğün fotoğraf ve videoları içinde güzel bir ortam oluşturan Japon Bahçesi ücretsiz ziyaret edilebiliyor.







