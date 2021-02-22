İbiza Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? İbiza Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İbiza eğlence hayatının popüler olması sebebi ile en çok tercih edilen tatil yerlerinden biridir. Bunun yanında doğal güzellikleri ile de gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesidir. Denizi oldukça temiz ve berraktır. Birbirinden güzel koyları ile de insanı kendine hayran bırakmaktadır.

İbiza Adası Hakkında Bilgi

İbiza, Akdeniz'deki Balear Takımadalarından bir tanesidir. Bu ada İspanya yönetimindedir. Adanın en popüler şehirleri; Sant Antoni de Portmany, Santa Eularia ve İbiza Town'dur. Balear Adaları arasında en büyüğü Mallorca'dur. Ancak özellikle son 30 yıl içerisinde İbiza turizm yönünden oldukça gelişmiş ve popüler bir hal almıştır.

İbiza, özellikle yaz partileri ve birbirinden değişik eğlence kulüpleri ile ünlüdür. Adanın büyük bir kısmı 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmıştır.

İbiza Adası Tarihi

İbiza şehrinin M.Ö. 654 yılında Fenikeliler tarafından kurulduğu düşünülmektedir Günümüzde ise burada yaklaşık 50 bin insan yaşamaktadır. Yazın turistlerin gelmesi ile birlikte ada nüfusu yaklaşık 2 milyon civarı olmaktadır.

Her sene İbiza Adasına Avrupa'nın her bölgesinden binlerce turist gelmektedir. Bu sebeple adada resmi dil olarak birden fazla dil konuşulmaktadır. Bu diller; İspanyolca, Katalanca, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce ve İskandinav dilleridir.

Fenikelilerden önce adada yaşayan insanlar çanak çömlek yapımı ve besi hayvanı yetiştirme işleri ile uğraşıyordu. Fenikeliler de adaya yerleştikten sonra bu işleri yapmaya başlamışlardır. Bununla birlikte Fenikeliler döneminde seramik alanında da ilerleme olmuştur. Bunun yanında Fenikeliler adaya bir liman kurmuş ve burayı ticaret merkezine dönüştürmüştür. Liman kurulmasının ardından burada en fazla mermer, tuz, salyangoz, kurşun ticareti yapılmaya başlanmıştır. İbiza Adası, M.Ö. 123'de Kartacalıların Roma imparatorluğuna kazanmış olduğu zafer ile Kartacalıların hakimiyetine girmiştir.

Vandallar M.S. 5. yy'da İbiza'yı almaya çalışmıştır. Ancak Vizigotlar Kuzeyden gelerek Vandalları yenilgiye uğratmıştır. Sonrasında ise 8. yy'da İbiza Adası Endülüs Emevilerinin hakimiyetine geçmiştir. 10 yüzyıldan sonra ise adada barış sağlanabilmiştir.

İbiza Adası Nerede?

İbiza Adası, İspanya'nın doğu kısmında bulunmaktadır. Balear takımadalarından biridir.

İbiza Adasına Nasıl Gidilir?

İbiza'ya Türkiye'den direkt uçuşlar yoktur. Yaz aylarında turizm şirketleri charter seferler düzenleyebilmektedir. Ancak İbiza'ya gitmenin en iyi yolu Barcelona üzerinden aktarmalı olarak gitmek olacaktır.

İbiza Adası Gezilecek Yerler

İbiza Town, İbiza Adasının şehirlerinden biridir. Buranın en eski ve aynı zamanda en yüksek bölgesi konumundaki Dart Vila Foçalı koloniciler tarafından yapılmıştır ve görülmeye değerdir. Burada Ortaçağ döneminden kalma bazı mimari eserler de bulunmaktadır.

Dart Vila isimli bölgede daha çok gotik mimari eserleri görebilirsiniz. Buraya Portal de Ses Taules isimli kapıdan geçerek gitmeniz gerekir. Bölgenin en yoğun ilgi gören yerleri ise Santa Lucia malikanesi ile San Maria Katedralidir.

İbiza Adasının gece hayatının yanında gezilip görülecek yerleri de oldukça fazladır. Es Vedra'da buralardan biridir. Burası doğal park olduğu için koruma altına alınmıştır. Bölge yerleşime kapalıdır. Bu sebeple burayı ziyaret ettiğiniz zaman oldukça sakin ve huzurlu bir doğa sizi karşılar.

İbiza Adası Konaklama Şartları

İbiza Adasında konaklama şartları oldukça geniştir. Ancak adanın ruhunu hissetmek istiyorsanız merkezde konaklamanız daha doğru olacaktır. Merkezde kalmayı düşünmeyenler için ise en uygun bölge Es Canar bölgesi olacaktır.

İbiza Adası Özellikleri

İbiza Adası alışveriş merkezleri ile de oldukça ünlüdür. Bunun yanında farklı olarak adanın değişik bölgelerinde Hippy marketler kurulmaktadır.