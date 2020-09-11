İasos Antik Kenti Nerede? İasos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İasos antik kenti tarihi antik çağlara uzanan ve ülkemizde en fazla ziyaret edilen antik kentlerden birisidir. İasos antik kenti sürekli olarak yerli ve yabancı turistlerin akımına uğramaktadır.

İasos Antik Kenti Hakkında Bilgi

İasos antik kenti bir yarımada üzerine inşa edilmiş bir tarihi antik kenttir. İasos antik kentinin tarihi eski çağ ve antik çağa kadar uzanmaktadır. İçerisinde pek çok antik çağa ait olan eserler bulunmaktadır. İasos antik kenti içerisinde yüksek ve oldukça devasa olan büyük surlar bulunmaktadır. İasos antik kenti için aynı zamanda bir efsane de bulunmaktadır.

Bu kentin içerisinde yalnızca bir sur değil birden fazla sur bulunmaktadır. Ziyaret esnasında bütün surları görebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Kültür ve turizm bakanlığına devredilmiş olan bu kentte düzenli olarak günümüzde kazı çalışmalarına devam edilmektedir. İasos antik kenti içerisinde pek çok mozaikli ev bulunmaktadır.

İasos Antik Kenti Tarihi

İasos antik kenti MÖ 3 bin yılda inşa edilmiş olan bir tarihi antik kenttir. Bu zamanlarda iasos antik kenti içerisinde yaşam olduğu bilinmektedir. Argos'tan gelenler tarafından kurulduğu bilinen İasos antik kenti en çok ziyaret edilen antik kentlerdendir. Orta tunç çağına kadar uzanan bir tarihi olan iasos antik kenti içerisinde balık pazarları ve mezarlıklar da inşa edilmiştir. Bu tarihlerde tiyatro ve müziğe dair binalar da inşa edilmiştir. Bundan dolayı İasos antik kentinin sanata önem veren bir tarihi kent olduğu düşünülmektedir.

İasos Antik Kenti Nerede?

İasos antik kenti Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan bir antik kenttir. Milas ilçesinin Kıyıkışlacık mahallesinde bulunmaktadır.

İasos Antik Kenti Gezilecek Yerler

İasos antik kenti içerisinde zamanında yapılmış olan tiyatro ve müzik yerleri bulunmaktadır. Bu kenti ziyaret ettikten sonra bu tarihi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda kent içerisinde balık pazarları ve diğer ticaret hanları da bulunmaktadır.

İasos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

İasos antik kentine giriş ücreti bulunmamaktadır. Herhangi bir ücret ödemeden bu tarihi antik kente giriş yapabilirsiniz.

İasos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

İasos antik kentini ziyaret edebilmek için yaz dönemi ve kış dönemi de aynıdır. Yaz dönemi için İasos antik kentine 08:00 ila 17:00 arası ulaşım sağlayabilirsiniz. Kış dönemi için de aynı ziyaret saatleri geçerlidir.

İasos Antik Kenti Efsanesi

Efsaneye göre bir müzisyen bu kentte bir resital vermekteymiş. Bu resitali dinleyen dinleyiciler balık pazarının açıldığını duymuş. Bu esnada tam da bir çan sesi işitilmiş. Çan sesi balık pazarının kurulduğuna ve açıldığına dair işaretmiş. Bütün dinleyiciler balık pazarına gittikten sonra müzisyen herkesin gittiğini söylemiş. Bunu duyan yaşlı bir adam da aynı şekilde çanın peşine giderek balık pazarına doğru yönelmiş.

İasos Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

İasos antik kentinde müze kart geçmektedir.