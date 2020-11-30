Huzurun sağlanması ile birlikte Beytüşşebap turizmle canlanıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son yıllarda terörün minimize edilmesinin ardından kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzlarının yanı sıra Kato Dağı eteklerinde bulunan şifalı zümrüt kaplıcalarında modern tatil köyü ve havuzlar inşa ediliyor. 5 milyon değerinde inşaatı süren tatil köyü ve kaplıca turizme büyük katkı sunacak. Kaymakamlık ve belediyenin hazırladığı proje kapsamında ilçenin bir çok yerinde yeni hizmet binaları açılmaya başladı. İlk defa otelin de içinde olduğu kaplıca ve piknik alanı projesi yüzde 70 tamamlandı.









Valilik, belediye, kaymakamlık, Dicle Kalkınma Ajansı ve il özel idaresinin katkılarıyla 5 milyonluk yatırım yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçenin artık turizmle anılacağını söyledi. Aşan "Zümrüt kaplıcamız buranın en meşhur en çok uğranılan bir kaplıcası ve atıf durumdaydı, bizden önce kaymakamımız kalkınma ajansına proje sunmuştu. Bizde belediye olarak proje ortağı olduk. Ve eş finansman sağladık. Belediyemizin, il özel idaremizin, valiliğimizin ve Dicle Kalkınma Ajansının katkılarıyla yaklaşık 5 milyonluk yatırım yaptık.









Bu yatırımla 26 apart odamız olacak, 6 havuz ikisi kapalı 4’ü açık olacak şekilde inşa ediliyor. Sosyal alanları, yürüyüş parkurları ve mescidi, lavaboları, soyunma alanları olacak. Tamamen bir tatil köyü olacak. Kaplıcanın faaliyete geçmesiyle bir çok vatandaş buraya gelecek. Burası Beytüşşebap’ı kalkındıracak bir proje, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Seçimde biz bir çok vaat vermiştik. İnşallah bir çok vaadi yerine getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Her şey güzel bir Beytüşşebap için" dedi.